وتنازل النادي الباريسي بهذا التعادل عن الصدارة لصالح مانشستر سيتي الذي أكرم وفادة ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4-1 فارتقى للصدارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن سان جيرمان الثاني في حين احتل بروج المركز الثالث (4 نقاط) ولايبزيغ المركز الأخير بنقطة واحدة.

وخاض سان جيرمان مباراته ضد لايبزيغ في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ركبته.

وفاجأ صاحب الأرض ضيفه الباريسي بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لكريستوفر نكونكو مهاجم باريس سان جيرمان السابق وذلك بعد مرور 8 دقائق.

ولم يكد سان جيرمان يتلقى الصدمة، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للايبزيغ اثر عرقلة البرتغالي دانيلو لمواطنه اندري سيلفا داخل المنطقة لكن الحارس الإيطالي العملاق جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولة الأخير ببراعة (12).

وسرعان ما أدرك "بي أس جي" التعادل عندما مرر البرازيلي نيمار كرة في العمق باتجاه كيليان مبابي على الجهة اليسرى ومنه عرضية داخل المنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل الشباك من مسافة قصيرة (21).

ومنح فينالدوم أيضا التقدم لسان جيرمان مستغلا كرة رأسية من قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس ليتابعها الهولندي برأسه أيضا بعيدا عن متناول حارس لايبزيغ المجري بيتر غولاشي (39).

وشهد الشوط الثاني كرا وفرا كبيرين اذ حاول سان جرمان حسم النتيجة نهائيا في صالحه ولايبزيغ العودة في المباراة، لكن الافضلية بقيت للضيوف الذي اضاع لهم مبابي انفرادين نجح غولاشي في التصدي لمحاولتيه في المرتين (50 و63).

ونجح المجري دومينيك تشوبولاي في إدراك التعادل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه اثر خطأ لبريسنل كيمبيبي داخل المنطقة انبرى لها المجري بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.