كيف قرأ كومان خسارة برشلونة الموجعة أمام بنفيكا: "لعبنا بشكل جيد لـ70 دقيقة" من قبل beIN SPORTS September 29, 2021 23:32 1:38 دقيقة يعتقد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أن فريقه لعب بشكل جيد معظم مجريات المباراة رغم الخسارة المؤلمة أمام بنفيكا 3-0. مقابلات رونالد كومان دوري أبطال أوروبا برشلونة بنفيكا -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة سولشار: لم أكن سعيداً بالأداء ولكننا فزنا 1:34 دقيقة الدون بكل تواضع: هذا هو عملي 1:05 دقيقة أليغري: "الصبر مفتاح الفوز" 1:16 دقيقة توماس توخيل: "لم نجد المساحات" 0:51 دقيقة كييزا: "قدّمنا مباراة رائعة" 3:48 دقيقة إشبيلية يُجبر فولفسبورغ على التعادل 2:59 دقيقة سالزبورغ يتخطّى ليل ويتصدّر المجموعة السابعة 1:38 دقيقة كيف قرأ كومان خسارة برشلونة الموجعة أمام بنفيكا 4:47 دقيقة بايرن ميونيخ يمطر شباك دينامو كييف بخماسية نظيفة 4:38 دقيقة رونالدو يقود يونايتد لفوز دراماتيكي على فياريال