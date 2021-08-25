قرعة دور المجموعات في بث مباشر

مشاهدة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا في بث مباشر

قرعة دوري أبطال أوروبا مباشر

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ستجرى يوم الخميس 26 آب/أغسطس 2021 على الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة.

بإمكانكم متابعة مراسم القرعة وكل حيثياتها غداً في بث مباشر عبر beIN SPORTS الإخبارية.

ويسبق القرعة استوديو تحليلي انطلاقاً من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الأندية المتأهلة

المستوى الأول

تشيلسي

فياريال

أتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

إنتر

ليل

سبورتنغ لشبونة

المستوى الثاني

ريال مدريد

برشلونة

يوفنتوس

مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان

ليفربول

إشبيلية

بوروسيا دورتموند

المستوى الثالث

بورتو

أياكس

شاختار دونيتسك

لايبزيغ

ريد بول سالزبورغ

بنفيكا

أتالانتا

زينيت سان بطرسبرغ

المستوى الرابع

بشيكتاش

دينامو كييف

شريف تيراسبول

كلوب بروج

يونغ بويز

ميلان

مالمو

فولفسبورغ

جوائز الأفضل لموسم 2020-2021

بالتوازي مع قرعة مجموعات دوري الأبطال سيتخلّل الحفل الذي سيقام في اسطنبول التركية الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا.

ويتنافس ثنائي تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي وصانع ألعاب مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين على جائزة لاعب العام التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

أما جائزة أفضل مدرب فسيكون "الصراع" بين كل من الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والإيطالي روبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب بلاده، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وبالنسبة للقب لاعبة العام، فانحصرت بين ثلاث لاعبات من برشلونة بطل أوروبا وهن جنيفر هرموسو، ليكي مارتنس وأليسكيا بوتيلاس.

من يريد مواجهة سان جيرمان الآن؟

من بين كثيرين، سيعرف نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خطة رحلاتهم لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا الخميس، نقطة الانطلاق في مسعاهم إلى لقب أول في تاريخهم، مدججين بسلاحهم الجديد: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب لوائح القرعة التي ستجري مساء الخميس، فإن ميسي، قد ضمن تجنّب فريقه السابق برشلونة الإسباني إذ أنهما يقبعان في الوعاء الثاني نفسه، على غرار غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي.

لكن من يريد فعلاً مواجهة الفريق الآن الذي بات مسلّحاً بأبرز النجوم، إلى جانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي المدرج في لوائح رصد ريال مدريد.

وفي الوعاء نفسه، ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين، مانشستر يونايتد وليفربول الإنكليزيين، وبوروسيا دورتموند الألماني.

أما الوعاء الأول، فيضمّ كلّاً من حامل لقب دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنكليزي، وبطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) فياريال الإسباني، وأبطال الدوريات الإنكليزي مانشستر سيتي، الإسباني أتلتيكو مدريد، الإيطالي إنتر، الألماني بايرن ميونيخ، البرتغالي سبورتينغ، والفرنسي ليل.

وإذ أن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تمنع تواجد فريقين من الدوري نفسه في مجموعة واحدة، فهناك سيناريوهات متعددة لما قد ينتج عنه ما يسمّى بـ"مجموعة الموت".

فعلى سبيل المثال، قد تضم مجموعة سيتي وسان جيرمان وأياكس الهولندي وميلان الإيطالي، فيما تجمع أخرى بايرن وليفربول وبورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي في حال تأهله، وقد يقع تشيلسي وبرشلونة إلى جانب أتالانتا الإيطالي وفولفوسبرغ الألماني.

وسيكون ناديا ميلان وبورتو بمثابة وحشين متعطشين لهذه البطولة.

فالنادي الإيطالي حامل اللقب سبع مرات، يعود إلى البطولة القارية العريقة بعد غياب لثماني سنوات بعدما حلّ وصيفاً لبطل الدوري الموسم الماضي.

أما بورتو بطل نسختي 1987 و2004، فسيكشر عن أنيابه حتماً على غرار الموسم الماضي حينما وصل إلى ربع النهائي مروّضاً في طريقه يوفنتوس الإيطالي.



أما باقي الفرق في الوعاءين الثالث والرابع، فهناك أيضاً لايبزيغ الألماني، وزينيت سان بطرسبرغ الروسي، وبشيكتاش التركي، ودينامو كييف الأوكراني.

كما تأهل أيضاً كلوب بروج البلجيكي، يونغ بويز السويسري، ومالمو السويدي، إلى جانب بنفيكا البرتغالي.