فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 23:53 1:23 دقيقة قال الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي: "إن الطريقة التي فزنا بيها كانت أكثر من رائعة، لقد فزنا بدوري الأبطال وكل شيء رائع رغم أننا عانينا كثيراً خاصة في الشوط الأول ودافعنا بقوة ثم انطلقنا وحققنا اللقب في النهاية". مقابلات دوري أبطال أوروبا تشيلسي تيمو فيرنر -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر في كرة اليد 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي 2:49 دقيقة تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" 0:31 دقيقة توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب 2:02 دقيقة توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا 1:23 دقيقة فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء 1:01 دقيقة سعادة غوارديولا بفضية دوري الأبطال تثير الجدل 2:04 دقيقة حكيم زياش: "لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب" 1:18 دقيقة هالاند هدافاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا 4:27 دقيقة لحظات تاريخية بين فرحة تشيلسي ودموع لاعبي سيتي