انتزع ليفربول الإنكليزي فوزا صعبا من ضيفه ميلان الإيطالي 3-2 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي شهدت تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي سلبا.

وسجّل للفائز كل من الإنكليزي فيكايو توموري (9 خطأ في مرمى فريقه) والمصري محمد صلاح (49) وجوردان هندرسون (69) في حين وقّع الكرواتي أنتي ريبيتش (42) والإسباني براهيم دياز (44) هدفي الخاسر.

على ملعب "أنفيلد" ارتأى مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إراحة قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك ومنح الفرصة لجو غوميز، كما أوكل إلى البلجيكي ديفوك أوريجي مهمة اللعب كقلب هجوم على حساب السنغالي ساديو مانيه.

في المقابل، غاب عن ميلان نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) بداعي الإصابة في وتر أخيل وقد حلّ بدلا منه المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة : ليفربول (3-2) ميلان

لا جديد يذكر رغم محاولات الطرفين التسجيل !

تغييرات متتالية في صفوف الفريقين أدّت إلى انخفاض مستوى اللقاء.

الدقيقة 69: جوردان هندرسون يُعيد الأسبقية لليفربول من تسديدة صاروخية (3-2).

المدرب الألماني يورغن كلوب يُقحم السنغالي ساديو مانيه بدلاً عن البلجيكي ديفوك أوريجي المصاب (63).

المواجهة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات والفريقان يتبادلان الهجمات.

الدقيقة 49: النجم المصري محمد صلاح يوقّع هدف التعادل للفريق الإنكليزي بطريقة رائعة (2-2). إنها مباراة مثيرة !

الدقيقة 46: هدف ملغى لميلان من أقدام الدنماركي سيمون كيير.

بداية الشوط الثاني: ليفربول (1-2) ميلان

نهاية الشوط الأول: ليفربول (1-2) ميلان

الدقيقة 44: الإسباني براهيم دياز يوقّع ثاني أهداف ميلان ! الفريق الإيطالي يقلب الطاولة على مضيفه الإنكليزي (2-1).

الدقيقة 42: الكرواتي أنتي ريبيتش يباغت حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر بعد هجمة عكسية رائعة.

تحسّن ملحوظ على أداء الفريق الإيطالي.

الدقيقة 30: محمد صلاح على أعتاب توقيع الهدف الثاني لو لا براعة الحارس الفرنسي مينيان.

الارتباك يطغى على أداء ميلان إلى حدود الدقيقة 30.

ليفربول يواصل ضغطه على منافسه والنتيجة مرشّحة للزيادة !

الدقيقة 14: النجم المصري محمد صلاح يفشل في تحويل ركلة جزاء تحصّل عليها فريقه إلى هدف ! حارس ميلان مينيان يتألّق ويتصدّى في مناسبتين.

الدقيقة 9: ترينت ألكسندر أرنولد يقود ليفربول لافتتاح النتيجة (1-0). الدولي الإنكليزي توغّل داخل منطقة جزاء الفريق الإيطالي وسدّد كرة قوية ارتطمت بالمدافع فيكايو توموري وغالطت الحارس مينيان. الهدف احتسب في الأخير للإنكليزي فيكايو توموري خطأ في مرمى فريقه !

الدقيقة 8: مينيان يتصدّى لرأسية الكاميروني جويل ماتيب القوية.

الدقيقة 5: ديوغو جوتا كاد يغالط حارس ميلان مايك مينيان لكن الدفاع يتدخّل في آخر لحظة.

ليفربول يستهل اللقاء ضاغطاً على ضيفه الإيطالي.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم البولندي شيمون مارتشينياك يدير قمّة ليفربول وميلان.

ملعب "أنفيلد" في مدينة ليفربول يحتضن المباراة المنتظرة.

تشكيلة ليفربول

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our first @ChampionsLeague line-up of the campaign ✊ #LIVACM — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021

تشكيلة ميلان