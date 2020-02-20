غوارديولا يرد على موقف بارتوميو من قبل beIN SPORTS February 20, 2020 12:56 0:36 دقيقة رد مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا على موقف رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو بعد مساندته للعقوبة المسلطة على مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركات الأوروبية، وأضاف غوارديولا أن الجميع متورط في شيء ما، على حد تعبيره. مقابلات دوري أبطال أوروبا جوسيب غوارديولا جوسيب ماريا بارتوميو برشلونة الإسباني مانشستر سيتي الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة إيقاف الفعاليات التجريبية للألعاب البارالمبية 0:51 دقيقة فلامينغو يفرض التعادل على مضيفه إنديبندينتي 0:36 دقيقة غوارديولا يرد على موقف بارتوميو 2:02 دقيقة مطالب جديدة لتقنية الـ"VAR" في الدوري الإيطالي 1:57 دقيقة طفلة روسية في طريقها لتصبح بطلة أولمبية لبلادها 1:33 دقيقة ريبيتش يتألق في خط هجوم ميلان 1:45 دقيقة آرسنال يرحل إلى اليونان لملاقاة أولمبياكوس 1:30 دقيقة هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة 0:59 دقيقة فيرنر: "كانت مباراة صعبة" 1:50 دقيقة غاسبيريني: "هدفنا تخطي هذا الدور"