غوارديولا يؤكد صعوبة مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال July 11, 2020 09:04 1:19 دقيقة اعتبر مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أن مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال ستسبب لفريقه الكثير من المتاعب لكون الفريق الإسباني يعتبر ملك المسابقة. وأكد غوارديولا أن إصابة النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ستمنعه من المشاركة أمام الريال. مقابلات دوري أبطال أوروبا جوسيب غوارديولا ريال مدريد مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة مباراة برشلونة وبلد الوليد - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة هاردن ووستبروك يغيبان عن صفوف هيوستن ! 0:52 دقيقة سيميوني يحذّر من خطورة لايبزيغ 0:52 دقيقة الإصابة تحرم ليفربول من خدمات هندرسون 0:44 دقيقة يونغ: "مباراة تشيلسي لن تكون يسيرة" 0:35 دقيقة كروشه: "ننتظر ملاقاة أتلتيكو مدريد بشغف" 1:19 دقيقة غوارديولا يؤكد صعوبة مواجهة "ريال" في دوري الأبطال 4:06 دقيقة ريال مدريد يبتعد بالصدارة بعد فوز صعب على ألافيس 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:17 دقيقة بوتراغينيو يتجنب التعليق على قرعة أبطال أوروبا