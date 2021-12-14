غوارديولا عن إعادة القرعة: الأخطاء واردة من قبل beIN SPORTS December 14, 2021 12:06 0:57 دقيقة قال جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أن الأمر عادل وأن الأخطاء أمر وارد الحدوث، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إعادة إجراء القرعة سيزيِل الشكوك. مقابلات دوري أبطال أوروبا جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة لويزاو يشيد بأياكس خصم بنفيكا في ثمن نهائي الأبطال 0:50 دقيقة بوتراغينيو يصف ما حدث في القرعة بـ"الفوضى" 0:57 دقيقة غوارديولا عن إعادة القرعة: الأخطاء واردة 0:19 دقيقة سيفاس سبور يقتنص فوزاً ثميناً من غلطة سراي 1:49 دقيقة المنتخب الجزائري يطمح إلى التتويج بكأس العرب 0:46 دقيقة تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي 0:39 دقيقة آيندهوفن يرتقي إلى صدارة الدوري الهولندي 1:53 دقيقة فينغر يُشيد بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب 3:09 دقيقة كأس العرب تثبت استعداد قطر الكامل لتنظيم المونديال 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي