غاسبيريني: هنالك ندم كبير من قبل beIN SPORTS August 13, 2020 00:10 2:04 دقيقة عبّر جيان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي عن ندمه اثر خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطريقة دراماتيكية. مقابلات أتالانتا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة غاسبيريني: هنالك ندم كبير 1:39 دقيقة الخليفي: يوم مميّز في تاريخ نادي باريس سان جيرمان 1:34 دقيقة توخيل: كنت مؤمناً أننا سنسجل رغم الشكوك 2:43 دقيقة نيمار: لقد كان تأهلاً مهماً لنا 4:49 دقيقة سان جيرمان يقلب تأخره ويبلغ نصف نهائي دروي الأبطال 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا 6:01 دقيقة آخر أخبار مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا 2:08 دقيقة غاسبيريني يعول كثيراً على امكانيات مهاجمه زاباتا 0:15 دقيقة كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي 0:35 دقيقة بروكلين نيتس يتغلب على أورلاندو ماجيك