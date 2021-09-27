ميسي الذي غيّبته الإصابة عن مباراتي فريقه الأخيرتين في الدوري الفرنسي أمام ميتز ومونبلييه، شارك في المران الأخير لفريقه قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

ويبحث فريق العاصمة عن انتصاره الأوّل في دور المجموعات، بعدما اكتفى بالتعادل أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، الجدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان حقّق العلامة الكاملة في الدوريّ حتى الآن بتحقيقه الانتصار في مبارياته الثمان والتي جعلته وحيداً في الصدارة 24 نقطة.

الجدير بالذكر أن ليو سجل 6 أهداف في دوري الأبطال ضد الفرق التي يقودها بيب غوارديولا (4 مانشستر سيتي – 2 بايرن ميونخ)، وهو أكثر من سجل في مرمى فرق غوارديولا في البطولة.