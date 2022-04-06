وضع ريال مدريد قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعودته بفوز باهر من معقل تشيلسي حامل اللقب بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج".

وفرض النجم الفرنسي كريم بنزيمة نفسه نجماً للمواجهة المثيرة بتوقيعه لثلاثية الميرينغي في الدقائق (21 و24 و46).

في المقابل بصم الألماني كاي هافيرتس على الهدف الوحيد للبلوز (40).

وتُجرى مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

تفاصيل المواجهة :

نهاية المباراة: تشيلسي (1-3) ريال مدريد

الدقيقة 90+3: المغربي حكيم زياش كاد يغالط كورتوا من تصويبة قوية.

الويلزي غاريث بايل وداني سيبايوس يعوّضان الفرنسي بنزيمة والأوروغواياني فالفيردي (86).

الدقيقة 84: كورتوا يتصدّى ببراعة لتسديدة جيمس الأرضية.

هجوم تشيلسي يضغط بقوّة على دفاع ريال مدريد دون تجسيم.

الفرنسي إدواردو كامافينغا يحلّ بدلاً من الألماني طوني كروس (74).

الدقيقة 69: لوكاكو يمرّ بجانب تسجيل الهدف الثاني للبلوز من رأسية مخادعة.

ناتشو يعوّض ميليتاو المُصاب في دفاع ريال مدريد (64).

روبن لوفتيس تشيك والبلجيكي روميلو لوكاكو ينضمّان لتشكيلة تشيلسي (64).

"الميرينغي" يلعب بذكاء ويعمل على حبك الهجمات الخاطفة أملاً في تسجيل أهداف أخرى.

الفريق الإنكليزي يحاول لملمة جراحه للعودة على مستوى النتيجة لكن دفاع نظيره الإسباني صامد.

الدقيقة 50: البلجيكي كورتوا يُدير الرقاب إليه من جديد بإبعاده لتصويبة ثيسار أثبيليكويتا الصاروخية ببراعة.

الدقيقة 46: بنزيمة يستغل خطأ دفاعياً فادحاً من تشيلسي بعد سوء تعامل الحارس السنغالي إدوار ميندي مع كرة مرتدّة ليبصم على الهدف الثالث للميرينغي (3-1).

توخيل يلعب أوراقه الهجومية بإقحام كل من المغربي حكيم زياش والكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلاً من الفرنسي نغولو كانتي والدنماركي أندرياس كريستينسن (46).

بداية الشوط الثاني: تشيلسي (1-2) ريال مدريد

نهاية الشوط الأول: تشيلسي (1-2) ريال مدريد

الدقيقة 42: بنزيمة يهدر فرصة ذهبية لتوقيع الهدف الثالث للفريق الإسباني.

الدقيقة 40: الألماني كاي هافيرتس يذلّل الفارق للفريق الإنكليزي من رأسية جميلة (2-1).

فريق العاصمة الإسبانية يتراجع إلى الوراء في ظلّ "هيجان" هجومي للبلوز.

الدقيقة 33: داني كارفاخال كاد يبصم على ثالث أهداف المواجهة لو لا تألّق ميندي !

ريال مدريد أربك حسابات فريق المدرب الألماني توماس توخيل بفضل الهجمات العكسية.

الدقيقة 24: بنزيمة يضاعف النتيجة للميرينغي من رأسية رائعة (2-0). الكرواتي لوكا مودريتش كان صاحب الرفعة المميّزة التي أثمرت الهدف الثاني.

الدقيقة 21: كريم بنزيمة يفتتح التسجيل لريال مدريد من رأسية متقنة (1-0). الفضل يعود لفينيسيوس جونيور الذي توغّل على الجهة اليمنى لدفاع البلوز ورفع الكرة بدقّة للنجم الفرنسي الذي أجاد التعامل مع "هدية" البرازيلي.

الدقيقة 20: رأسية مايسون ماونت لم تشكّل أي خطر على المتألّق كورتوا.

الدقيقة 15: ركلة حرة رائعة من رييس جيمس وكورتوا يستأسد ويُبعد الخطر.

الدقيقة 10: تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور تنهال على العارضة ! أخطر فرصة في اللقاء جاءت بعد عمل كبير من النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

الدقيقة 5: الألماني كاي هافيرتس يتوغّل داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته علت مرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

الدقيقة 3: البرازيلي إيدير ميليتاو يجرّب حظّه بالتسديد من بعيد لكن كرته آلت سهلة لحارس مرمى البلوز السنغالي إدوار ميندي.

ريال مدريد منكمش دفاعياً في مستهل اللقاء ! يبدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يبحث عن مباغتة منافسه بسلاح الهجمات الخاطفة.

تشيلسي، حامل لقب أمجد الكؤوس الأوروبية، يحاول فرض سيطرته منذ البداية.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

ملعب "ستامفورد بريدج" مسرحاً لقمّة تشيلسي وريال مدريد.

الدولي الفرنسي كليمون توربان حكماً لقمّة "البلوز" و"الميرينغي".

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة تشيلسي