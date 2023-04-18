وسجل البرازيلي رودريغو هدفي المباراة في الدقيقتين 58 و80.

يذكر أن ريال مدريد قد فاز ذهاباً في سانتياغو بيرنابيو على الفريق اللندني بهدفين دون رد.

بعض الأرقام من وصول ريال مدريد إلى نصف النهائي:

ريال مدريد يحقق 6 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال للمرة الثانية والثلاثين في تاريخه.

ريال مدريد نجح بالتأهل في آخر 11 مرة خاض فيها الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد نجح بالتأهل في 19 من آخر 20 مرة فاز فيها بمباراة الذهاب بفارق هدفين أو أكثر في الأدوار الإقصائية للمسابقة.

تابع أهم أحداث مباراة تشلسي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نهاية موقعة الإياب بفوز جديد لريال مدريد على مضيفه تشلسي (2-صفر).

دق 80: عمل مميز من فالفيردي ورودريغو بسهولة يضع الكرة في الشباك (2-صفر)

دق 58: ريال مدريد يفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي رودريغو (1-صفر).

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول، تشلسي أفضل من مواجهة الذهاب وكان قريباً من التسجيل أما ريال مدريد فكان يحاول الخروج بالمباراة إلى بر الأمان بذكاء وحنكة كبيرة.

دق 45+1: كورتوا الحاسم يقف سداً منيعاً أمام محاولة الإسباني مارك كوكوريا.

دق 20: تصويبة رودريغو تجد القائم. فرصة خطيرة لريال مدريد !

دق 11: الفرنسي كانتي يهدر فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة!

بداية مباراة الإياب على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ...

التشكيلة الأساسية | تشلسي - ريال مدريد