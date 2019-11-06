متابعة: مازن الريس

استعرض ريال مدريد الإسباني في مباراته أمام ضيفه غلطة سراي التركي وفاز عليه 6-0 الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وفرض البرازيلي الواعد رودريغو (18 عاماً) نفسه نجماً للمباراة بلا منازع بتسجيله ثلاثية (4 و7 و90+2) وصناعته هدفاً للفرنسي كريم بنزيمة (45) علماً أنّ راموس أضاف هدفاً من ركلة جزاء أيضاً (14) وبنزيمة وقّع على ثنائيته الشخصية (82).

وصار رصيد ريال مدريد سبع نقاط منفرداً بالمركز الثاني بفارق خمس نقاط عن كلوب بروج البلجيكي الثالث وكذلك الحال خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر والذي ضمن التأهل (12 نقطة)، فيما تجمّد رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة وودع المسابقة.

وحقق ريال مدريد الذي أهدر فرصة اقتناص صدارة الليغا بتعادله السلبي مع ريال بيتيس السبت، حقق فوزه الأول في ملعبه ضمن دوري أبطال أوروبا منذ قرابة سنة، كما تمكن بفضل فوزه الثاني توالياً في المسابقة القارية من الاقتراب كثيراً من ضمان التأهل لثمن النهائي.

وهذا الهاتريك الأول للواعد القادم هذا الصيف رودريغو، كما أنّها المرة الأولى التي يسجل بها في دوري أبطال أوروبا.



ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة

هدف (90+2): رودريغو يضيف الهدف الشخصي الثالث والسادس لفريقه مع اللحظات الأخيرة من اللقاء محققاً (هاتريك تاريخي).

هدف (82): بنزيمة يضيف الهدف الخامس مترجماً عرضية كارفاخال الدقيقة.

(78) البلجيكي كورتوا يتألق ويحرم غلطة سراي من أول أهدافه في المسابقة.

- مع الدقيقة 68 استخدم زيدان تبديلاته الثلاثة بإشراك مواطنه مندي والكرواتي مودريتش وإيسكو بدلاً من البرازيليين مارسيلو وكاسيميرو والبلجيكي هازار.

(67) محاولة جديدة من كروس الذي ازدادت فعاليته الهجومية مؤخراً وحارس غلطة سراي يتصدى ببراعة.

- مرور 10 دقائق من الشوط الثاني وريال مدريد يحاول إضافة الهدف الخامس وسط تقوقع غلطة سراي في نصف ملعبه.

(45+2) البلجيكي هازار ختم فرص الشوط الأول بتسديدة خادعة أبعدها موسليرا.

هدف (45): رودريغو يتابع التألق ويصنع الهدف الرابع الذي حمل توقيع بنزيمة.

- آخر مرة سجّل فيها ريال مدريد ثلاثة أهداف على الأقل في دوري أبطال أوروبا كانت منذ قرابة سنة وتحديداً في السابع من نوفمبر 2018 على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي 5-0.

(36) محاولة جديدة من الفرنسي بنزيمة لكن الحظ يواصل معاندته.

حتى في حال فوز ريال مدريد والمتصدر باريس سان جيرمان فإنّ الفريق الإسباني لن يضمن التأهل الليلة.

- انتصاف الشوط الأول وريال مدريد يلعب بهدوء وغلطة سراي "شبه مستسلم" بعد الثلاثية المبكرة.

هدف (14): القائد سيرجيو راموس يضيف الهدف الثالث من ركلة جزاء تمّ منحها عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

هدف (7): رودريغو يخطف الأنظار بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه وهذه المرة من ضربة رأس.

(6)- الأوروغوياني موسليرا يتصدى لتسديدة الألماني كروس.

هدف (4): ريال مدريد يفتتح التسجيل بفضل تسديدة مميزة من البرازيلي رودريغو.

انطلاق المباراة