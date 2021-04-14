متابعة - محمد أنور قلمامي

ويعود تأهل الفريق الملكي لفوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الأسبوع الماضي.

ويلاقي "الميرينغي" في نصف النهائي تشيلسي الإنكليزي المتأهل على حساب بورتو البرتغالي بمجموع المباراتين (2-1) الثلاثاء.

تفاصيل المباراة

صافرة النهاية ليفربول (0) - (0) ريال مدريد

رغم محاولات ليفربول وريال مدريد فقد بقيت النتيجة على حالها لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

الدقيقة 92: كورتوا يحرم محمد صلاح من التسجيل ويتصدّى بجسمه لتسديدة المصري الأرضية.

تشامبرلاين بديلاً لمانيه، وإيسكو يدخل مكان أسينسيو في آخر تغييرات المواجهة الشيقة.

الدقيقة 81: محاولة خطيرة من رودريغو ودفاع الريدز يتدخل للركنية. بعدها كاد بنزيمة أن يفتتح التسجيل من تسديدة رأسية.

عاد فالفيردي إلى وسط الميدان لمساندة كاسيميرو في حين تولّى أودريوزولا مقاليد الجهة اليمنى، بصمة زيدان التكتيكية واضحة.

زيدان يدفع بالثنائي رودريغو وأودريوزولا بدلاً عن فينيسيوس وكروس. إنه شوط المدربين !

المباراة تنقلب رأسا على عقب ! تغييرات كلوب أعطت دفعة كبيرة للفريق الإنكليزي الذي يشنّ هجمات متتالية على دفاعات المدريديين.

الدقيقة 69: البرتغالي جوتا يهدر فرصة كبيرة للتسجيل أمام براعة البلجيكي كورتوا.

الدقيقة 68: صلاح يحدث الخطورة من جديد لكن دفاع الريال في الموعد لإبعاد الخطر.

الدقيقة 66: فينيسيوس كان على أعتاب إنهاء التشويق لكن أليسون يتألق أمام البرازيلي ثم أمام زميله الألماني كروس.

كلوب يلعب آخر أوراقة بإقحام الثنائي ألكانتارا وجوتا بدلاً عن ميلنر وكاباك. ليفربول سيرمي بثقله نحو الهجوم !

الدقيقة 57: تصويبة قوية من فيرمينو تعلو مرمى العملاق كورتوا.

الدقيقة 54: عمل ثنائي رائع بين الفرنسيين مندي وبنزيمة كاد يثمر هدفاً لو لا تدخل دفاع الفريق الإنكليزي.

انطلاقة الشوط الثاني شبيهة بالفترة الأولى، مدّ هجومي أحمر (ليفربول) وتحفظ دفاعي أبيض (ريال).

الدقيقة 46: حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا يحرم مهاجم ليفربول فيرمينو من التسجيل ويستأسد أمام تسديدة البرازيلي الأرضية المخادعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين العملاقين ليفربول وريال مدريد، نتيجة تخدم مصلحة الفريق الإسباني وتضع نظيره الإنكليزي تحت الضغط.

الدقيقة 45: مطالبة بركلة جزاء من قبل ليفربول بعد تدخل دفاعي على ساديو مانيه، الحكم يأمر بمواصلة اللعب.

الدقيقة 42: الهولندي جيورجينيو فينالدوم يمرّ بجانب الهدف الأول للريدز ! تسديدة متوسط الميدان مرّت عالية فوق مرمى ريال رغم موقعه المناسب للتسجيل.

الدقيقة 41: المصري محمد صلاح يهدر فرصة سانحة للتهديف بعد تمريرة رائعة من السنغالي ساديو مانيه داخل منطقة الجزاء.

الهدوء يسود اللقاء في هذه الدقائق. هدوء قد يسبق اهتزاز الشباك !

فريق العاصمة الإسبانية يلعب بذكاء ولا يريد المغامرة طالما أن النتيجة تصب في مصلحته.

تراجع ملحوظ في أداء ليفربول بعد بداية قوية، ربما الخوف من تلقي هدف قد يقضي على أحلام الريدز هو السبب !

الدقيقة 20: فرضة ذهبية للفرنسي كريم بنزيمة الذي راوغ محور دفاع ليفربول وسدّد بقوة لتصطدم تصويبته بالتركي أوزان كاباك وتتهادى على القائم الأيمن للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

الدقيقة 18: رأسية التركي كاباك تخطئ المرمى.

الفريق الملكي بدأ يسيطر على الكرة شيئاً فشيئاً مع توازن أكثر على مستوى المحاولات.

الدقيقة 11: أول فرصة حقيقية للتسجيل في اللقاء من نصيب ليفربول إثر تصويبة قوية مؤطرة من جيمس ميلنر بيد أنّ البلجيكي كورتوا أبدع في التصدّي للتسديدة.

ريال مدريد يلعب بتحفظ ملحوظ. ربما هي تعليمات "الداهية" زيدان لامتصاص حماس الـ"ريدز".

ليفربول يشكّر عن أنيابه منذ البداية ! صلاح ومانيه مصدر الخطر ودفاع ريال بالمرصاد.

صافرة البداية

ليفربول مطالب بقلب المعطيات وتحقيق فوز صريح على ريال مدريد الذي يسعى للحفاظ على أسبقية الذهاب (3-1)، موقعة تعد بالكثير من التشويق !

الحكم الهولندي الخبير بيورن كويبرس يدير قمّة أنفيلد.

كلوب يلعب آخر أوراقة

شهدت تشكيلة ليفربول تغييرين على مستوى خطي الوسط والهجوم في إشارة واضحة لسعي "الريدز" لقلب الطاولة على الفريق الإسباني وانتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب ورقة الخبير جيمس ميلنر والبرازيلي فيرمينو مكان كل من الغيني نابي كيتا والبرتغالي ديوغو جوتا الذين شاركا أساسيين في مواجهة الذهاب التي آلت للمدريديين 3-1..

تغيير وحيد في تشكيلة ريال

أدخل الفرنسي زين الدين زيدان تحويراً وحيداً على تشكيلة "الميرينغي" بإقحام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بدلاً عن لوكاس فاسكيز المصاب.

وأصيب فاسكيز بالتواء في الأربطة المتعامدة لركبته اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو التي كسبها ريال أمام غريمه برشلونة (2-1) السبت الماضي.

ويعدّ فالفيدري بمثابة "الجوكر" في فريق العاصمة الإسبانية إذ يجيد اللعب في عديد المراكز لما يتمتع به من انضباط تكتيكي ومخزون فني كبير.

تشكيلة ليفربول

تشكيلة ريال مدريد