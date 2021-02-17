دوري أبطال أوروبا يكشف عيوب برشلونة من جديد من قبل beIN SPORTS February 17, 2021 14:30 2:20 دقيقة عادت مسابقة دوري أبطال أوروبا لكي تكشف عيوب برشلونة الذي تجرع مرارة هزيمة قارية جديدة وهذه المرة على أرضية ملعب الكامب نو أمام ضيفه باريس سان جيرمان 4-1 في ذهاب ثمن النهائي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة كامب نو -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة دوري أبطال أوروبا يكشف عيوب برشلونة من جديد 0:40 دقيقة تأجيل مباراة الوداد وكايزر تشيفز لأجل غير مسمى 3:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيفرتون ومانشستر سيتي 3:33 دقيقة إشبيلية - دورتموند موقعة متباينة الظروف 3:03 دقيقة أتلتيكو مدريد ينزل ضيفاً على ليفانتي 2:15 دقيقة يوفنتوس يشد الرحال إلى بورتو متسلحاً برونالدو 1:07 دقيقة بورتو جاهز للقاء يوفنتوس 0:43 دقيقة مدفيديف يبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة 1:26 دقيقة دي يونغ: "من الصعب جداً شرح ما حدث" 1:19 دقيقة مبابي: "بإمكاننا الإطاحة بأي منافس"