على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، حقق إنتر بطل إيطاليا فوزه الأول في دور المجموعات عندما تغلب على ضيفه شيريف تيراسبول 3-1.

وهي الخسارة الأولى لشيريف تيراسبول بعد فوزيه المدويين على ضيفه شاختار دونيتسك (2-صفر) ومستضيفه ريال مدريد (2-1).

وانتظر إنتر الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي البوسني إدين دجيكو بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي التشيلي أرتورو فيدال.

وفاجأ شيريف تيراسبول بطل إيطاليا مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل عبر اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (52)، لكن فيدال منح التقدم مجددًا لإنتر بعد ست دقائق إثر تمريرة من دجيكو.

وأكد المدافع الهولندي ستيفان دي فري فوز النادي الإيطالي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 67 إثر تمريرة من مواطنه دنزل دمفريس.