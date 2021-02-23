ودوّن جيرو هدفه بمقصية ممتازة في الدقيقة 68 وهو الهدف السادس في آخر 4 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

وبات الألماني توماس توخيل ثاني مدرب يشرف على فريقين (بعد سان جيرمان) في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا بعد رونالد كومان مع آيندهوفن وفالنسيا موسم 2007-2008.

وسيكون لقاء الإياب في 17-3-2021.

ولم يحتسب في بادىء الأمر لأن حكم التماس اعتبره متسللاً، قبل أن يلفت حكم الفيديو المساعد انتباه الحكم الرئيسي بأن الكرة الأخيرة تلقاها جيرو من أحد مدافعي اتلتيكو ليعود ويحتسب الهدف.

أقيمت المباراة التي كانت مقررة في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في بوخارست بسبب إجراءات فيروس كورونا المعتمدة في إسبانيا والتي تحظر دخول المقيمين في بريطانيا إلى البلاد.

وعلى الرغم من إشراك مدرب تشيلسي الألماني توماس توخل الجناح كالوم هادسون اودوي بديلاً في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي السبت ثم استبداله في منتصف الشوط ذاته وانتقاده امام وسائل الاعلام في المؤتمر الصحافي الذي تلت المباراة، قرر الثلاثاء الاعتماد عليه اساسيا ضد اتلتيكو مدريد.

كما حل جيرو بدلاً من تامي أبراهام في خط المقدمة، في حين استمر غياب المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سليفا لعدم تعافيه تماما من اصابة عضلية.

في المقابل، قاد الثنائي الهجومي البرتغالي جواو فيليكس والاوروغوياني المخضرم لويس سواريز خط هجوم أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.

جاء الأداء باهتاً في الشوط الأول مع سيطرة من قبل الفريق الضيف في مقابل اعتماد أتلتيكو على الهجمات المرتدة التي كانت خجولة بالمجمل ولم تشكل أي خطورة على حارس تشيلسي السنغالي ادوار مندي.

في المقابل، كانت أبرز فرصتين لتشيلسي، الأولى عندما مرر هادسون أودوي كرة عرضية من الجناح الأيمن غمزها المهاجم الألماني تيمو فيرنر لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (16).

أما الثانية فكانت ليفرنر أيضاً الذي تخطى المدافع ستيفان سافيتش وسدد كرة بيسراه كان أوبلاك بالمرصاد لها (38).

ولم يتحسن الأداء في الشوط الثاني الذي خلا تماماً من الفرص الحقيقية للفريقين قبل أن يسجل جيرو هدفه الرائع حاسماً النتيجة لصالح فريقه.