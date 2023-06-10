جولة في غرفة ملابس إنتر من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 11:00 1:05 دقيقة موفد beIN SPORTS، يدخل غرفة ملابس كتيبة سيموني إنزاغي في ملعب أتاتورك. تقارير إخبارية إنتر دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال