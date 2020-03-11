توخيل معجب بالروح الجماعية لسان جيرمان March 11, 2020 23:56 2:12 دقيقة أبدى المدرب الألماني توماس توخيل إعجابه بالروح الجماعية التي أظهرها لاعبوه في مواجهة بوروسيا دورتموند والتي كانت سببا مهماً في الفوز وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:19 دقيقة أوبلاك أفضل لاعب في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد 2:16 دقيقة فافر: لم نخطئ في أدائنا لكننا جازفنا 1:50 دقيقة كلوب: دفعنا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها 2:12 دقيقة توخيل معجب بالروح الجماعية لسان جيرمان 4:06 دقيقة سان جيرمان يقصي دورتموند ويبلغ ربع النهائي 5:00 دقيقة أتلتيكو مدريد يخطف التأهل من قلب أنفيلد 0:34 دقيقة قرار هام من الاتحاد الإسباني بشأن تعليق المباريات 0:38 دقيقة تأجيل جميع الأنشطة الرياضية في تونس 11:33 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة تأجيل مباراتي إشبيلية ضد روما وإنتر ضد خيتافي