توخيل سعيد بالفوز وقلق على إصابة لوكاكو وفيرنر من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 00:16 1:33 دقيقة يؤكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنكليزي سعادته بتحقيق الانتصار على مالمو السويدي 4-0، ولكنه يأمل ألا تكون إصابة مهاجميه لوكاكو وفيرنر خطيرتين. مقابلات روميلو لوكاكو تشيلسي توماس توخيل تيمو فيرنر -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة توخيل سعيد بالفوز وقلق على إصابة لوكاكو وفيرنر 1:40 دقيقة ماغواير: "رونالدو يأتي دائماً بهدف الفوز" 1:26 دقيقة بونوتشي: كانت مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا 1:55 دقيقة سولشار يشيد بأداء يونايتد ويمتدح رونالدو 2:16 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في مباراة ليل وإشبيلية 2:50 دقيقة فوز في الوقت القاتل ليوفنتوس 3:51 دقيقة تشيلسي يكتسح مالمو برباعية نظيفة 4:55 دقيقة نسر بنفيكا يسقط دفعة واحدة بنيران البافاري 1:06 دقيقة المصري مؤمن في ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش 4:42 دقيقة يونايتد يقلب تأخره ويخرج منتصراً في مسرح الأحلام