وسجل لأصحاب الأرض، الألماني كاي هافيرتس 8، والأميركي كريستيان بوليسيتش 63.

وتلعب مباراة الإياب في الـ16 من مارس القادم في ليل.

تفاصيل من اللقاء:

نهاية المباراة بانتصار مستحق ومقنع لتشيلسي (2-0).

- هدأ إيقاع اللعب، ليل غير قادر على تشكيل خطورة كبيرة رغم دخول حاتم بن عرفة للمؤازرة.

- د 63 نغولو كانتي يجري بالكرة لحوالي 30 متراً ويقدمها على طبق من ذهب للأميركي كريستيان بوليسيتش

من على يساره والذي لا يتوانى في توقيع الهدف الثاني.

- مرور ربع ساعة على بداية الشوط الثاني ولا يزال تشيلسي يملك أفضلية الهدف والسيطرة نسبياً على اللقاء.

معلومة: يشارك ليل للمرة الثانية فقط في مباراتي الدور الـ16 ضمن دوري أبطال أوروبا، والأولى منذ هزيمته في مباراتين أمام مانشستر يونايتد في 2006-2007، عندما خسر1-0 ذهاباً وإياباً.

- بداية سريعة للشوط الثاني، كرة داخل منطقة الجزاء لتشيلسي وأخرى لليل في أقل من دقيقة، مباراة واعدة بمزيد من الأهداف.

- شوط أول متوسط الأداء ينتهي بتقدم مستحق للبلوز (1-0).

- مع مرور نصف ساعة، أداء البلوز متوازن هجوماً ودفاعاً مقارنة بأداء الضيف الفرنسي.

- د 18 كرة ذهبية من الفرنسي نغولو كانتي يتابعها الإسباني ماركوس ألونسو لكنها تستقر في أحضان حارس ليل البرازيلي ليو جارديم.

- بعد مرور ربع ساعة ليل يضغط باحثاً عن التعادل.

- د 8 هافيرتس يفتتح التسجيل بهدف رأسي ممتاز مستغلاً رفعة متقنة من المغربي حكيم زياش عبر ركلة ركنية.

- الدقائق الخمس الأولى تشير إلى حسن تنظيم أصحاب الأرض البلوز مع فرصة خطيرة من الألماني كاي هافيرتس الذي أرسل أول إنذار على مرمى ليل بكرة علت العارضة.

- د01 صافرة بداية اللقاء من الحكم الإسباني جيسوس جيل.