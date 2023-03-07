وجاء تأهل الفريق اللندني بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1) إثر خسارته مباراة الذهاب في دورتموند بهدف دون مقابل في 15 فبراير/شباط الفائت.

افتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة 43 بعد كرة وصلت إلى رحيم سترلينغ فشل في إصابتها في المرة الأولى، قبل أن يتجاوز ماركو رويس في الثانية ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في وسط المرمى.

وفي الدقيقة 53 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، أضاف الألماني كاي هافيرتس الهدف الثاني من ركلة جزاء معادة.

وحصل تشلسي على ركلة الجزاء بعد لمسة يد على ماريوس وولف داخل المنطقة لم يحتسبها الحكم بداية قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، انبرى لها هافيرتس بقدمه اليسرى واصطدمت بالقائم فيما ارتمى الحارس إلى اليمين، قبل أن يطلب الـ "في آيه آر" إعادتها لدخول لاعبين من الفريقين إلى منطقة الجزاء أثناء تنفيذها، ليعود الألماني إلى علامة الجزاء ويسدد بالطريقة ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة.

وبهذا التأهل، عوّض تشلسي إخفاقاته المحلية حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنكليزي بالإضافة لخروجه من مسابقتي الكأس المحليتين مما سيخفف الضغط على المدرب غراهام بوتر.

واستعاد تشلسي جهود ريس جيمس العائد من الإصابة، في حين أجلس بوتر الوافد الجديد الأوكراني ميخايلو مودريك الذي كلف النادي 106 ملايين دولار على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة توالياً.

ووضع بوتر ثقته بالثلاثي البرتغالي جواو فيليكس وهافيرتس وسترلينغ من أجل إنهاء صيام الفريق أمام مرمى منافسيه.

كما دفع بالإسباني مارك كوكوريا في الخلف إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا، في ظل غياب المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا للإصابة.

من ناحيته، أجرى مدرب دورتموند إدين تيرزيتش تغييرين على تشكيلته الفائزة ذهاباً معتمداً على لاعبه المتألق الانكليزي جود بيلينغهام الذي ظل صامتاً خلال المباراة.

ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج منتصراً من جميع المباريات العشر التي خاضها سابقاً وبات متساوياً مع بايرن في صدارة البوندسليغا، بينها الفوز على بوخوم 2-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وتشلسي ذهاباً.