بوتشيتينو: كان هناك بعض الأشياء الإيجابية من قبل beIN SPORTS September 15, 2021 23:59 1:22 دقيقة يعتقد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أنه كان هناك بعض الأشياء الإيجابية رغم التعادل المخيب مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 مشيراً إلى أن فريقه لم يكن صلباً بما يكفي في خط الدفاع. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كلوب بروج ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة بيولي: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:17 دقيقة أنشيلوتي: فزنا بعد معاناة 1:36 دقيقة غريليش: سنتحدث عن الأهداف التي تلقيناها 1:22 دقيقة بوتشيتينو: كان هناك بعض الأشياء الإيجابية 2:43 دقيقة أتليتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل السلبي 5:59 دقيقة انتصار عريض لسيتي بعد مباراة غزيرة بالأهداف 3:20 دقيقة ريال مدريد ينتزع فوزاً ثميناً من إنتر 4:16 دقيقة باريس سان جيرمان يكتفي بالتعادل مع كلوب بروج 5:16 دقيقة فوز مثير لليفربول على ميلان 3:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يغنم النقاط الثلاث أمام بشيكتاش