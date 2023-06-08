بعثة إنتر تغادر نحو إسطنبول من قبل beIN SPORTS June 8, 2023 15:11 2:59 دقيقة تغادر بعثة إنتر إلى إسطنبول، مسرح المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي الفريق الإيطالي نظيره مانشستر سيتي الإنكليزي. تقارير إخبارية إنتر دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة نادي روما يعلن خضوع أبراهام لجراحة في الركبة 3:57 دقيقة شاهد ما قاله نايف أكرد بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر 0:37 دقيقة بنزيمة يحط الرحال في مدينة جدّة 2:59 دقيقة بعثة إنتر تغادر نحو إسطنبول 0:44 دقيقة ليفربول يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر 2:13 دقيقة يوكيتش وموراي يقودان ناغتس للتقدم على هيت 1:02 دقيقة جارود بوين: "حلم تحقّق" 1:35 دقيقة ديكلان رايس: "لقد كانت ليلة رائعة" 0:55 دقيقة مويس بفرحة عارمة وتواضع: "هذا أعظم إنجازاتي" 7:52 دقيقة مراسم تتويج وست هام بلقبه في دوري المؤتمر الأوروبي