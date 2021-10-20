وكان برشلونة خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي على التوالي بنفس النتيجة (3-صفر).

وسجّل جيرار بيكيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.

وأنعش برشلونة بهذا الفوز آماله في التأهل إلى الدوري التالي بتخليه عن قاع الترتيب لدينامو كييف بالذات، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، وهو يأمل في أن يسدي بايرن متصدر المجموعة خدمة له بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي، إذ سيتجمد رصيد الأخير عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ونجح مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في الفوز برهانه الثاني في أسبوع حاسم، شهد تغلبه على فالنسيا 3-1 في الليغا، على أن يلتقي في رهانه الثالث مع غريمه اللدود ريال مدريد في الكلاسيكو الأول بينهما هذا الموسم الأحد المقبل.

أبرز أحداث المباراة

- الدقيقة 90+3: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز مستحق لبرشلونة على دينامو كييف بهدف دون مقابل.

- الدقيقة 90: برشلونة يتجه لحصد أول ثلاث نقاط منذ انطلاق دور المجموعات.

- الدقيقة 85: المدافع كارافاييف يحل بدلاً من تسيغانكوف، وراميريز بدلاً من بويالسكي في صفوف دينامو كييف.,

- الدقيقة 80: لاعبو دينامو يحاولون الاختراق سعياً لخطف هدف التعادل وسط تراجع في أداء برشلونة الهجومي منذ إجراء التبديلات.

- الدقيقة 75: كومان يدفع بالنجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مكان ممفيس ديباي.

- الدقيقة 70: تسديدة قوية من كوتينيو من داخل منطقة الجزاء على المرمى لكن الكرة تعلو العارضة!!!

- الدقيقة 68: دخول سيرجي روبيرتو مكان غافي في صفوف برشلونة.

- الدقيقة 61: مدرب دينامو كييف ميرتشا لوتشيسكو يدفع بالبرازيلي فيتينو وهارماش مكان كل من دي بينا وسوبرياغا.

- الدقيقة 53: دوشان حارس دينامو يخسر الكرة تحت الضغط فتصل إلى فاتي الذي يروضها ويستعرض بها قبل أن يعكسها خلفية باتجاه المرمى، لكنها تنحرف عن الشبات الثلاث!!

- الدقيقة 46: مدرب برشلونة رونالد كومان يجري تبديلين. أنسو فاتي يدخل مكان لوك دي يونغ وفيليبي كوتينيو مكان أوسكار مينغويزا.

- انطلاق الشوط الثاني

- الدقيقة 45 +1: نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لبرشلونة على دينامو كييف بهدف نظيف.

- جيرار بيكيه يصبح عن عمر 34 عاما و260 يوما أكبر لاعب يسجل لبرشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ويعادل أيضاً الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب مدافع في دوري أبطال أوروبا المسجل بإسم روبرتو كارلوس برصيد 16 هدفا.

- الدقيقة 36: هدف!!!!!!!!!!!!!!!!! جيرار بيكيه يفتتح التسجيل لبرشلونة!!!!!!!!! جوردي ألبا يرفع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء على الناحية اليمنى حيث بيكيه غير المراقب الذي يرتمي عليها ويسددها على الطائر بقدمه اليمنى داخل الشباك الأوكرانية!!! هدف مستحق لبرشلونة!

- الدقيقة 36: الحارس بوشان يمنع الأميركي ديست من التسجيل!!! فرانكي دي يونغ يترك الكرة التي جاءت من تمريرة ألبا إلى ديست على الجهة اليمنى والذي كان يملك الوقت الكافي لخداع الحارس، لكنه يتسرع في التسديد مضيعاً فرصة جديدة لفريقه!

- الدقيقة 35: لاعبو دينامو كييف يعانون للخروج من منطقتهم بسبب الضغط العالي من الكتالونيين، لكن النتيجة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي في "كامب نو".

- برشلونة مطالب بالفوز الليلة بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من بايرن ميونيخ وبنفيكا على التوالي بنفس النتيجة (3- صفر).

- الدقيقة 21: برشلونة يستحوذ على الكرة أمام منطقة الجزاء الأوكرانية فتصل إلى ديباي الذي يمرر إلى دي يونغ مجدداً والأخير يسدد الكرة بـ"حرفنة" إلا أن حارس دينامو يبعدها ببراعة حارماً برشلونة من افتتاح التسجيل!!

- الدقيقة 18: ركلة حرة لبرشلونة ينفذها الهولندي ممفيس ديباي بدقة إلى داخل منطقة الجزاء الأوكرانية يرتقي لها مواطنه لوك دو يونغ لكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيمن للحارس جورج بوشان!! برشلونة يهدر فرصة كبيرة مجدداً!

- الدقيقة 2: برشلونة يهدد مرمى دينامو كييف مبكراً جداً اثر كرة مرفوعة من الناحية اليسرى عبر جوردي ألبا إلى داخل منطقة الجزاء حيث الأميركي سيرجينيو ديست الذي يرتقي للكرة إلا أنها تعلو العارضة بقليل!! فرصة خطيرة جداً للفريق الكتالوني!

- الدقيقة 1: انطلاق مباراة برشلونة ودينامو كييف الأوكراني في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة برشلونة





تشكيلة دينامو كييف