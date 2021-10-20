ويبحث برشلونة المنتشي بفوزه في اللّيغا الأحد على فالنسيا بثلاثة أهداف لواحد عن النقاط الثلاث لتجنب الخروج المبكر من دور المجموعات لأمجد الكؤوس الأوروبية.

لكن مواجهة الضيف دينامو كييف لن تكون يسيرة بالمرّة لكتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان.



