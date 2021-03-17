

جدّد بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه على ضيفه لاتسيو عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في ميونيخ في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبلغ ربع النهائي.

وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 من ركلة جزاء) وبديله الدولي الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (73) هدفي بايرن ميونيخ، وماركو بارولو (82) هدف لاتسيو.

وكان بايرن ميونيخ فاز 4-1 ذهابا في العاصمة الإيطالية روما قبل ثلاثة أسابيع.

وخاض النادي البافاري، الذي بات الأكثر وصولاً لربع النهائي (19 مرة)، المباراة في غياب قائده حارس المرمى الدولي مانويل نوير ومهاجمه الفرنسي كينغسلي كومان بسبب الإصابة.

واندفع لاتسيو منذ البداية بحثا عن هدف مبكر يساعده في مهمته شبه المستحيلة أمام العملاق البافاري لكن دون خطورة على مرمى الحارس ألكسندر نوبل.

وكانت أول وأخطر فرصة للنادي البافاري تسديدة قوية من داخل المنطقة للوروا سانيه مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الإسباني بيبي رينا (13).

وردّ القائد الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش بكرة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للأرجنتيني خواكين كوريا بين يدي الحارس نوبل (15).

وحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا فانبرى لها ليفاندوفسكي بيمناه على يمين رينا (33) مسجلا هدفه الخامس في ست مباريات هذا الموسم.

وهو الهدف الـ73 للدولي البولندي في 96 مباراة في المسابقة القارية العريقة.

وزادت محن لاتسيو بإصابة مدافعه الجزائري محمد فارس في نهاية الشوط الأول فترك مكانه للبوسني سيناد لوليتش، ثم أصيب لاعب وسطه مانويل لازاري مطلع الثاني وعوّضه ماركو بارولو (57).

وكاد ليفاندوفسكي يعزّز تقدم النادي البافاري بتسديدة زاحفة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن وظهر الحارس رينا قبل أن يسيطر عليها الأخير (67).

وأخرج فليك مهاجمه البولندي ليفاندوفسكي ودفع بالدولي الكاميروني موتينغ (71) ونجح الأخير في إضافة الهدف الثاني من أول لمسة عندما تلقى كرة في العمق على طبق من ذهب من النمساوي دافيد ألابا فتوغل داخل المنطقة وتابعها بيمناه على يسار رينا (73).

وقلّص لاتسيو الفارق عبر متوسط ميدانه بارولو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة حرة جانبية انبرى لها بيريرا (82).

وأهدر غنابري فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثالث عندما تلقى كرة رائعة من سانيه داخل المنطقة فسددها بيسراه من مسافة قريبة أبعدها رينا إلى ركنية (89).

