وبعد شوط أول ممتاز من ناحية برشلونة ضيّع فيه عدداً من الفرص، صدم الفريق البافاري ضيفه الساعي للثأر الكروي بهدفين متلاحقين.

الأول جاء برأس الفرنسي لوكاس هيرنانديز 50 من ركنية رفعها كيميش، بينما جاء الثاني بقدم ليروي سانيه بعد اختراق موفق وتمريرة رائعة من موسيالا.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري بنتيجة واحدة 0-3، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.

لكن رجال المدرب تشافي هرنانديز عجزوا عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها لاسيما في الشوط الأول، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين.

وتصدر بايرن بست نقاط مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني وإنتر الفائز الثلاثاء على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-0 لحساب المجموعة ذاتها.

وفاز بايرن ميونيخ بتسعة من 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، كما أصبح مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغيلسمان أول مدرب يفوز بأول ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في تاريخ المسابقة.

وهذا خامس فوز لبايرن على برشلونة توالياً.

تفاصيل من اللقاء:

- عشر دقائق لم تأتِ بأي جديد لينتهي اللقاء بفوز بافاري آخر على برشلونة.

- 80 تشافي بعد أن زج بفرينكي دي يونغ وفيران توريس، أشرك كيسيي وأنسو فاتي على أمل تدارك النتيجة.

- د 63 بيدري في أخطر فرص برشلونة واجه نوير وحده لكنه بدلاً من الشباك أصاب القائم.

- د 61 موسيالا يسدد أرضية بجانب القائم.

الهدف الثاني للوكاس هيرنانديز مع بايرن ميونيخ في الأبطال

- د 54 الهدف الثاني للفريق البافاري يوقع عليه ليروي سانيه بعد إنهاء رائع لهجمة منظمة.

- د 50 هدف لبايرن عن طريق لوكاس هيرنانديز برأسية من أول ركنية في المباراة. القصة بدأت بتسديدة قوية للبديل ليون غوريتسكا أبعدها تير شتيغن لركنية جاء منها الهدف الأول.

- انطلاق صافرة الشوط الثاني بتسديدة قوية من رافينيا مرت بسلام بجانب قائم نوير.

- ربع ساعة هادئة غابت عنها الفرص انتهى عليها الشوط الأول.

- د 30 سابيتدزر يرسل واحدة إلى مرمى تير شتيغن لكنها تخطئ الطريق.

- أول كرة وصلت لحضن تير شتيغن كانت عرضية في الدقيقة 27. الفريق البافاري بعيد عن شراسته الهجومية

- فرصة جديدة للبرسا هذه المرة من قدم البرازيلي رافينيا الذي سدد بجانب القائم بعد أن تسلم الكرة من ليفا.

- د 21 رأسية لليفا يقف بوجهها نوير مرة جديدة.



- د 18 ليفا يضيع فرصة خطيرة وبطريقة غريبة عندما سدد كرة ابتعدت عن شباك نوير.

- د 15 برشلونة أفضل بشكل واضح، لديه حافز كبير ويصنع اللعب في نصف ملعب خصمه ويجبره على ارتكاب الأخطاء.

أرقام قبل المواجهة

● سجل توماس مولر ثمانية أهداف في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة مع بايرن ميونيخ، ثلاثة أهداف أكثر مما سجله ضد أي خصم آخر وثلاثة أهداف أكثر من أي لاعب آخر سجل ضد برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا (أندريه شيفتشينكو خمسة).

قد يصبح مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي رابع لاعب يسجل لصالح بايرن ميونيخ وضده في دوري أبطال أوروبا، بعد جيوفاني إلبير وروي ماكاي ولوكاس بودولسكي. وستكون هذه أول مباراة له على ملعب أليانز أرينا كلاعب منافس منذ أبريل 2014، في الفوز 3-0 مع بوروسيا دورتموند.

● فاز بايرن ميونيخ في 35 من آخر 37 مباراة خاضها على أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (تعادل1 خسر1) ، باستثناء الهزيمة 3-2 أمام مان سيتي في ديسمبر 2013 والتعادل 1-1 مع أياكس في أكتوبر 2018.