وأعرب بافار عن فخره بوصول فريق فرنسي إلى النهائي مشيراً أنه يعرف كل لاعبي باريس سان جيرمان: "سعادة كبيرة أن أواجه لاعبي باريس سان جيرمان في النهائي. أنا فرنسي ويشرفني ذلك، ستكون المباراة صعبة لكن يجب أن نفوز بها".

وعن حظوظ الفريقين في التتويج باللقب الأوروبي قال الفرنسي: "لا أعتقد أن التقاليد هي الفيصل في مثل هذه المناسبات، لا يمكن أن تؤثر على منافسات دوري الأبطال. سان جيرمان يستحق الوصول للنهائي".

وأضاف: "صحيح أن بايرن لديه خبرة، لكن المباراة ستكون معقدة كما أن الضغط مسلّط على الطرفين".

وأردف: "لا نخاف من النهائي ولا من الفرق الأخرى. إن كنت تخشى النهائي يجب عليك أن تبقى في البيت".

وتطرّق بافار لعودته المبكرة بعد الإصابة: "لا أحد كان ينتظر أن أعود بمثل هذه السرعة بعد الإصابة (عاد قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد سابقاً لتعافيه)، أريد أن أكون جزء من هذه المغامرة. أنا متواجد لمساعدة زملائي".

وعن مسألة مشاركته في النهائي من عدمها صرّح الفرنسي: "سنرى ما سيقرره المدرب، أحترم كل القرارات الفنية".

وعن رأيه في مدربه فليك قال بافار: "مدربنا محنك، نتواصل معه بشكل جيد".