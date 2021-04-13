التغطية المباشرة

د 90 + 5 - نهاية المباراة بتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي!!

د 90 - نوير يتعملق ويخرج من منطقته لقطع الكرة من نيمار الذي كان منفرداً أمامه إثر مرتدة قادها مبابي!!!

د 88 - أندير هيريرا يحل بدلاً من أنخيل دي ماريا الذي قدّم مباراة كبيرة.

د 84 - مدرب بايرن هانزي فليك يدفع بخافي مارتينيز مكان تشوبو موتينغ.

د 82 - سانيه يراوغ مدافعي سان جيرمان على الجهة اليمنى ويصوّب على المرمى لكن الكرة تنحرف عن القائم الأيمن لنافاس!!! فرصة كبيرة ضائعة!

د 78 - هدف لمبابي!!! الغزال الأسمر الفرنسي ينطلق بسرعته الخارقة ويتوغل وحيداً قبل أن يطلق الكرة في سقف مرمى نوير!!!!! لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل!!

د 72- مدرب باريس، بوتشيتينو يُخرج دراكسلر ويدفع بالمهاجم الإيطالي مويز كين.

د 71 - تبديل في صفوف بايرن. دخول جمال موسيالا مكان ألفونسو ديفيز.

د 70 - عشرون دقيقة متبقية حتى نهاية الوقت الأصلي وحتى الآن باريس سان جيرمان هو المتأهل لفوزه ذهاباً (3-2) ولكن على الفريق الباريسي الحفاظ على النتيجة كي يؤمن تأهله إلى المربع الأخير.

د 62 - كرة ماكرة بالعمق من سانيه إلى مولر لكن نافاس يتدخل في الوقت المناسب لإخراج الكرة.

د 58 - تبديل في صفوف سان جيرمان. ديالو المصاب يترك مكانه لميتشل باكر.

د 53 - دي ماريا يتخطى ديفيز والحارس نوير قبل أن يعكس الكرة إلى نيمار أمام المرمى الخالي، لكن الأخير يفشل في ترجمتها!! فرصة كبيرة جداً يفشل نيمار مجدداً في ترجمتها!

د 46 - انطلاق الشوط الثاني و لا تبديلات تذكر من الجانبين.

د 45+2 - الحكم يعلن نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف دون مقابل. سان جيرمان كان الأخطر وكاد أن يفتتح التسجيل من عدة محاولات خطيرة خصوصاً توصويبات نيمار على العارضة والقائمين لكن بايرن نجح في هز الشباك في النهاية.

د 44 - تسديدة قوية من مسافة بعيدة لألابا ونافاس يتألق في التصدي!

د 40 - هدف!!!! بايرن ميونيخ يفتتح التسجيل بعكس مجريات اللعب!!! اريك ماكسيم تشوبو موتينغ يضع بايرن في المقدمة اثر رأسية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً كرة مرتدة من تصدي نافاس لتسديدة دافيد ألابا. تشوبو موتينغ سجّل هدفه الرابع في سبع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.

38 - هجمة لأصحاب الأرض يقودها الألماني دراكسلر الذي يمرر الكرة إلى مبابي على الناحية اليسرى والأخير يعكسها إلى نيمار الذي يصوّب على المرمى إلا أن القائم الأيمن هذه المرة ينوب عن حارس بايرن!!!!!

د 37 - بايرن ينجو من هدف محقق!!! تصويبة جميلة جداً من نيمار يعجز عنها نوير ولكن العارضة تتكفل بالتصدي!!

د 34 - نوير ينقذ مرماه مرة جديدة وهذه المرة بمساعدة القائم! غويي يستخلص الكرة من ديفيز ويمرر إلى نيمار على الناحية اليمنى الذي يصوب بقوة بقدمه اليسرى لكن الحارس الألماني ينجح بالتصدي قبل أن تصطدم الكرة بالقائم وتخرج!

د 29 - المباراة تشتعل! مبابي يتوغل على الناحية اليسرى ويجذب إليه مدافعين قبل أن يعكس الكرة إلى نيمار الذي يحاول تصويب الكرة إلى الشباك لكن الحارس الألماني يتفوّق عليه ويمنعه من افتتاح التسجيل!فرصة كبيرة ضائعة لسان جيرمان!

د 27 - كرة ضائعة أيضاً من لاعبي سان جيرمان يستغلها كيميتش ويطلقها من مسافة بعيدة تمر بجانب القائم الأيسر لنافاس! بايرن يقترب رويداً رويداً من هز الشباك.

د 26 - كاد لوروا سانيه أن يفتتح التسجيل!!! الألماني استغل كرة ضائعة وتخطى كيمبيمبي قبل أن يصوب بقدمه اليسرى لكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيسر!! مباغتة جداً كانت تصويبة الألماني!

د 20 - بعد مرور عشرين دقيقة لم يسدد بايرن أي كرة على مرمى الحارس كيلور نافاس! غياب الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفكسي يبدو واضحاً في هذه المباراة!

د 17 - الأرجنتيني أنخل دي ماريا يقع مصاباً إثر تدخل الفونسو ديفيز والجهاز الطبي الخاص بباريس سان جيرمان يدخل أرض الملعب من أجل معالجة فخذه اليمنى، إلا أن النجم الأرجنتيني يعود لمتابعة المباراة.

د 9 - مبابي يخترق منطقة بايرن من الجهة اليسرى ويلعب الكرة بالخلف لنيمار، فتمر أمام لوكاس هيرنانديز وجوشوا كيميتش قبل أن تصل إلى نيمار الذي يرتمي عليها لكن نوير ينقذ الموقف!

د 3 - باريس سان جيرمان يهدد مرمى ضيفه مبكراً جداً!! البرازيلي نيمار يمرر إلى كيليان مبابي على الجانب الأيمن والأخير يطلق كرة صاروخية زاحفة تمر بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس نوير لكن الحكم يشير إلى حالة تسلل.

د 1 - الحكم الإيطالي دانييلي اورساتو يطلق صافرة بداية المباراة بين باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الفريق الفرنسي كان فاز في مواجهة الذهاب (3-2) في ميونيخ وستكون مهمة الفريق البافاري صعبة في حديقة الأمراء من أجل نيل بطاقة المربع الأخير.

تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة بايرن ميونيخ