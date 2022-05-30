الملكي يحتفل باللقب الرابع عشر مع جماهيره من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 12:29 5:25 دقيقة واصل ريال مدريد احتفالاته بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا حيث جابت حافلة الفريق شوارع العاصمة الإسبانية مدريد قبل أن تتوجه إلى ساحة ثيبيليس معقل احتفالات الملكي قبل الوصول إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة بيريشيتش يصل لندن تمهيداً للكشف الطبي في توتنهام 0:43 دقيقة مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر 1:52 دقيقة طريق الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 1:08 دقيقة لقاء مع راوول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو 1:52 دقيقة الأهلي ومشوار صعب نحو نهائي الأبطال 0:40 دقيقة إيسكو يعلن رحيله عن نادي ريال مدريد 5:25 دقيقة الملكي يحتفل باللقب الرابع عشر مع جماهيره 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 0:51 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تلوم ليفربول على الفوضى 2:28 دقيقة سلتيكس يضرب موعداً مع ووريرز في النهائي