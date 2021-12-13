القصة الكاملة للخطأ الذي حدث في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS December 13, 2021 14:44 1:56 دقيقة قصة نادرة الحدوث تلك التي حدثت في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ... تعرفوا على فصولها كاملةً تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة القصة الكاملة للخطأ الذي حدث في قرعة الأبطال 3:49 دقيقة لماذا اعترض ريال مدريد على قرار إعادة سحب القرعة؟ 0:57 دقيقة قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022 في بث مباشر 0:35 دقيقة برشلونة يصطدم بنابولي في ملحق الدوري الأوروبي 0:57 دقيقة رسمياً إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 0:41 دقيقة تقارير: إصابات كورونا في يونايتد وآستون فيلا 2:31 دقيقة باريس سان جيرمان يعزز صدارته بفوز مستحق على موناكو 3:07 دقيقة مدرب البرازيل لـbeIN SPORTS: "سعيد بتواجدي في قطر" 3:57 دقيقة ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويعزز صدارته 3:26 دقيقة مرسيليا الى الوصافة مستفيدًا من سقوط رين