وتحدث الخليفي عن النهائي قائلاً: "نشعر بحزن كبير. قدمنا الكثير في هذا الموسم وفي النهائي خسرنا بهدف لصفر. كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة".

وأضاف الخليفي قائلاً: "كانت مباراة محتدمة. نحن نعلم أن مسابقة دوري الأبطال ليست سهلة. أنا فخور بكل لاعبي نادي باريس سان جيرمان لقد قدمنا موسماً رائعاً. حتى في دوري الأبطال لم يكن أكبر المتفائلين يعتقد بأننا سنصل إلى النهائي".

وأردف رئيس الفريق الباريسي قائلاً: "عملنا كثيراً للوصول إلى النهائي. سنواصل العمل بكل ثبات في الموسم القادم كما أننا سنسعى للفوز بلقب دوري الأبطال. كنا قاب قوسين أو أدنى من الحصول على هذه الكأس. بعد هذا النهائي سنؤمن بحظوظنا أكثر من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وقدم الخليفي التهاني لفريق بايرن ميونيخ الألماني مشيداً بما قدمه لاعبو باريس سان جيرمان أمام الفريق البافاري الكبير.

وختم رئيس باريس سان جيرمان حديثه قائلاً: "كانت تنقصنا بعض التفاصيل الصغيرة من أجل التتويج باللقب".

