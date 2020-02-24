مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي في بث مباشر

مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي - البث المباشر

وستكون مباراة بايرن ميونيخ الألماني ومستضيفه تشيلسي الإنكليزي، يوم غدٍ الثلاثاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، امتحاناً صعباً لكتيبة المدرب فليك في ملعب تشيلسي الصعب.

المعركة الأولى بين الفريقين سيكون لنتيجتها أثر كبير على المضي قدماً في أمجد الكؤوس.

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مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي - مباشر



مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ استحواذ الفريق البافاري على صدارة بوندسليغا، وانتصار كتيبة لامبارد الثمين على الجار توتنهام في المرحلة السابقة من الدوري الإنكليزي.

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية.

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