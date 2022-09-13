وسجل للفائز البوسني إدين دجيكو 20، و الهولندي دينزل دومفريس 71.

ولعب الفريق الخاسر بـ10 لاعبين ابتداء من الدقيقة 62 بعد طرد لاعبه بافل بوشا.

وهذا الفوز الأول لإنتر بعد أن خسر مباراته الافتتاحية ضد العملاق البافاري في ميلانو 2-0.

ونجح آخر فريق إيطالي رفع الكأس القارية الغالية عام 2010 حين توج بالثلاثية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، في حسم النقاط الثلاث لصالحه بفضل البوسني إدين دجيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم المستحق في الدقيقة 20 بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني خواكين كوريا، فسددها قوسية جميلة في الشباك ليسجل هدفه الشخصي السابع في مرمى الفريق التشيكي بقميصي فريقيه الحالي والسابق روما وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبعدما اضطر فيكتوريا بلزن الذي حل ثالثاً في مشاركاته الثلاث السابقة في دور المجموعات مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2018-2019، الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد بافل بوتشا بسبب خطأ قاسٍ على نيكولو باريلا في الدقيقة 61، لعب دجيكو دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله الهولندي دنزل دمفريس في الدقيقة 70.

وبات دجيكو عن 36 عاماً و180 يوماً أكبر لاعب يسجل ويمرر كرة حاسمة في مباراة في دوري الأبطال منذ الإيفواري ديدييه دروغبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حين حقق هذا الأمر عن 36 عاماً و259 يوماً وفق "أوبتا".

