وبربع ساعة عاصفة سجل النيراتزوري هدفين، الأول من البوسني إيدين دجيكو 8، والثاني عبر الأرميني هنريك مخيتاريان 11 ليترك منافسه مصعوقاً بهذه البداية.

ويلتقي الفريقان على أرضية الملعب عينه لكن باسم جوسيبي مياتزا حين تكون أرض إنتر في لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم.

- نهاية المباراة بفوز إنتر 2-0.

- ميلان يدخل الربع ساعة الأخيرة بعزيمة واضحة ولكنه يفتقد لأي عمق هجومي.

- د 63 هجمة منظمة من ميلان تنتهي فيها الكرة بالقائم الأيمن عندما سدد ساندرو تونالي بقوة بيمناه.

- د 55 ميلان يقدم 10 دقائق معقولة لكن ظهره مكشوف تماماً، وإنتر أظهر أنه قادر على الوصول من العمق إلى مرمى منافسه في أكثر من مناسبة حتى في الشوط الثاني.

- د 53 دجيكو ينفرد تماماً بالمرمى، لكن الحارس الفرنسي مانيان ينقذ ميلان من هدف ثالث بخروجه الذكي.

- د 51 ميسياس يرسل كرة قريبة وخطيرة لميلان لكنها تمر بجانب القائم.

- بداية الشوط الثاني.

رقم: إنتر يصبح ثالث فريق يتقدم بفارق هدفين بعد 11 دقيقة في مباراة نصف نهائية لدوري أبطال أوروبا وأول فريق بشكل عام وخارج أرضه منذ مانشستر يونايتد أمام آرسنال عام 2009.

- نهاية الشوط الأول

- ميلان يحاول التحرك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ولكن صافرة نهاية الحصة الأولى تسبقه.

- د 30 التواجد الوحيد لميلان في هذا الشوط كان عبر دافيدي كالابريا حاول بكعبه لكن الكرة هزت الشباك من الخارج.

رقم: أصبح دجيكو (37 عامًا و 54 يومًا) ثاني أكبر لاعب يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد رايان غيغز (37 عامًا و 148 يومًا في أبريل 2011).

- د 32 الحكم الإسباني جيل وبعد العودة إلى الفار يتراجع عن قراره بإعلان ركلة جزاء لصالح إنتر بعد سقوط مهاجمه لاوتارو مارتينيز.

- نصف شوط ناري من إنتر، صحيح هناك متسع من الوقت أمام الروسونيري ولكن ما أظهره إنتر من هيمنة يعطي أنصاره إيماناً كبيراً بالقبض على تذكرة النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

- د 18 أول تبديل في المباراة جاء اضطرارياً للجزائري إسماعيل بن ناصر للإصابة ودخول البرازيلي جونيور ميسياس مكانه.

- د 15 تشالهانوغلو يصيب القائم بكرة خطيرة للغاية لإنتر. ثم يرتمي مانيان حارس ميلان لكرة مخيتاريان.

- هدف ثانٍ للضيوف؛ د 11 الأرميني هنريك مخيتاريان يوقع على الثاني لإنتر باختراق قوي جداً داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من دي ماركو.

-هدف لإنتر د 08 النيراتزوري يفتتح التسجيل من ركنية نفذها التركي تشالهانوغلو وتابعها بإتقان البوسني إدين دجيكو صاحب الـ37 عاماً بيسراه في الزاوية تسعين. (الهدف الرابع لدجيكو هذا الموسم في الأبطال).

- د 05 ميلان يدخل مدعماً بزخم جماهيره، وينقل الكرة بشكل جيد.

- د 01 الحكم الإسباني خيسوس جيل يطلق صافرة البداية وسط حماس لا نظير له في ملعب سان سيرو.

🚨 رافاييل لياو يغيب عن مواجهة فريقه ميلان أمام غريمه إنتر الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا#دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_انتر pic.twitter.com/KKVmccd3zi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 10, 2023



