وبصم على هدفي "النيراتزوري" كل من نيكولو باريلا (51) والبلجيكي روميلو لوكاكو (82 من ركلة جزاء).

وتقام مواجهة العودة على ملعب "جوسيبي مياتسا" الأربعاء المقبل.

وضرب إنتر عصفورين بحجر واحد إذ عاد إلى سكّة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الست الأخيرة (3 تعادلات ومثلها هزائم) وعزّز حظوظه في بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة للمرة الأولى منذ 13 عاما وتحديدا منذ عام 2010 عندما توج باللقب الثالث في تاريخه بعد 1964 و1965.

ويعود الفوز الأخير لإنتر إلى الخامس من آذار/مارس الماضي عندما تغلب على ضيفه ليتشي بهدفين دون ردّ أيضًا في الدوري الإيطالي.

في المقابل، مني بنفيكا البطل عامي 1961 و1962، بخسارته الأولى في أمجد الكؤوس الأوروبية هذا الموسم والثانية تواليا بعد سقوطه على أرضه في الكلاسيكو المحلي أمام غريمه التقليدي بورتو 1-2 الجمعة في الدوري وكانت الأولى بعد ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.