واصل إنتر تألقه في دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى نصف النهائي بعدما تعادل مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-3 اليوم الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وكان إنتر انتصر في مواجهة الذهاب بهدفين دون رد الأمر الذي منحه الأفضلية قبل خوضه لقاء العودة.

وتقدم إنتر بالنتيجة بعد هدف من باريلا الذي استفاد من تمريرة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (14).

وتمكن النرويجي أورسنيس من إعادة بصيص الأمل إلى بنفيكا بإدراكه هدف التعادل (38) والذي انتهى عليه الشوط الأول.

واستثمر إنتر اندفاع بنفيكا للأمام من خلال إضافته هدفين في الشوط الثاني بفضل الأرجنتينيين لاوتارو مارتينيز والبديل كوريا (65 و78).

وذلّل أنطونيو سيلفا الفارق في الدقيقة السادسة والثمانين، قبل أن يأتي هدف التعديل بفضل البديل الكرواتي ماوسا (90+5) دون أن يؤثر ذلك على مصير فريقهما في البطولة.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل بها إنتر إلى نصف النهائي منذ تتويجه باللقب في 2010.

وسيلعب إنتر مع جاره ميلان في نصف النهائي بعدما أقصى الأخير مواطنه نابولي من ربع النهائي أمس الثلاثاء.