إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 10:33 2:34 دقيقة العارفون بكرة القدم يرون أن إنتر لا يملك نجماً متوهجاً يخطف الأضواء على غرار هالاند ودي بروين في مانشستر سيتي، لكنه يملك توليفة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق بهدوء. تقارير إخبارية إنتر دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال