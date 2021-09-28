سجّل هدفي فريق العاصمة الهولندية كل من ستيفن برغويس (17) والإيفواري سيباستيان هالير (43).

وصار رصيد أياكس 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على سبورتينغ لشبونة بنتيجة عريضة 5-1، بيما لا يزال بشيكتاش بدون أي نقطة إلى الآن.

ورغم أنّ بشيكتاش كان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل بعدما ارتطمت كرة البلجيكي ميتشي باتشواي المُعار من تشيلسي الإنكليزي بالقائم (10)، إلا أن أياكس كان الطرف الأفضل في اللقاء ونجح في انتزاع التقدم عن طريق برغويس بعد عمل مميز من زميله الصربي دوسان تاديتش قبل أن يمرّر له ليضعها في الجهة اليمنى من المرمى (17).

وقبل استراحة الشوطين، تمكن هالير من مضاعفة النتيجة بعدما استفاد من كرة عرضية لمست فخذه وتابعت طريقها نحو المرمى (43).

وحالف الحظ بشيكتاش بالخسارة بهدفين فقط، حيث هدّد أياكس مرماه بمحاولات كثيرة لكنه خرج بالنتيجة المطلوبة، وهي الفوز قبل مباراته المرتقبة أمام بورسيا دورتموند الألماني في الجولة المقبلة.