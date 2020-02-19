وسجل أهداف أتالانتا، الهولندي هانز هاتيبور ثنائية 16و 62، السلوفيني جوسيب إيليشيش 42، السويسري ريمو فرويلر 57.

فيما وقّع على هدف فالنسيا الوحيد الروسي دينيس تشيريشيف 66.

وخاض فريق المدرب المخضرم جيان بييرو غاسبيريني مباراة هجومية للذكرى، لم يشوبها إلا هدف الخفافيش الوحيد، الذي قد يكون له قيمة كبيرة في معركة العودة في مستايا في العاشر من آذار/ مارس القادم.

وبات أتالانتا أول فريق إيطالي يسجل 4 أهداف أو أكثر في دوري أبطال أوروبا ضد فريق إسباني منذ إنتر 2004 ضد فالنسيا بالذات.

وبات هاتيبور (أفضل لاعب في المباراة باختيار اليويفا) ثالث لاعب هولندي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا لفريق إيطالي بعد ماركو فان باستن وكلارينس سيدروف.

- تفاصيل من مباراة أتالانتا وفالنسيا:

- نهاية المباراة بفوز كبير لكنه غير حاسم لأتالانتا 4-1.

- 10 دقائق على النهاية، غاسبيريني يحاول إدارة المباراة بطريقة لا يتلقى بها هدفاً ثانياً يسهل من مهمة فالنسيا في العودة.

- د 70 غوليني مجدداً ينقذ مرماه من هدف محقق آخر للخفافيش بعد أن تصدى لكرة تشيريشيف نفسه.

- د 66 البديل الروسي تشيريشيف يسجل هدفاً لفالنسيا قد يكون له قيمة الذهب، وذلك بعد أن اقتنص تمريرة خاطئة جداً من الأرجنتيني خوسيه بالومينو، وسدد بمنتهى القوة في الشباك.

- هدف رابع د 62، أتالانتا لا يشبع أبداً ويسجل الرابع بواسطة الهولندي هاتيبور الذي أضاف الثاني الشخصي له.

- 61 حارس أتالانتا غوليني يمسك باقتدار كرة خطرة جداً لفالنسيا.

- د 57 هدف ثالث لأتالانتا، بواسطة السويسري ريمو فرويلر الذي سدد بجمالية رائعة بعد أن قاتل له غوميز بالكرة واستخلصها من الدفاع الإسباني.

- د 52 كارلوس سولير يضيّع فرصة تقليص الفارق لفالنسيا بمتابعة داخل منطقة الجزاء.

د 50 غوميز يرسل عرضية خطيرة جداً لأتالانتا، لم تجد من يتابعها بعد أن أخرجها الدفاع لركنية.

- عدنا بشوط من المفترض أنه يعد بالمزيد

- نهاية الشوط الأول بتقدم تاريخي بكل معنى الكلمة لأتالانتا 2-0.

- د 42 هدف ثانٍ لأتالانتا من تسديدة رائعة وقوية للسلوفيني جوسيب إيليشيش ..أتالانتا يكتب التاريخ.

- د 35 البرتغالي غونزالو غيديتش لاعب فالنسيا يسدد من وضعية ممتازة لكن كرته تمر بجانب القائم.

- د 31 أخطر فرص فالنسيا، عندما حاول فيران توريس مخادعة حارس أتالانتا بييرلويجي غوليني، فسدد حين ظن الجميع عرضية، لكن القائم وقف بوجهه، ولم تنفع كل محاولات لاعبي فالنسيا بعدها في وضع الكرة في المرمى.

- هدف لأتالانتا د 16، عرضية رائعة من القائد غوميز ومتابعة أروع من الهولندي هانز هاتيبور.

* أتالانتا أول فريق مشارك لأول مرة في دوري الأبطال يتأهل إلى المراحل الاقصائية منذ ليستر سيتي في 2016-2017.

- د 08 حارس فالنسيا خاومي دومينيك يتصدى لكرة سددها الكرواتي ماريو بازاليتش من إنفراد تام.

- د 05 غوميز كابتن أتالانتا يسدد حرة مباشرة تعلو المرمى.

- د 01 الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر يطلق صافرة البداية في ملعب سان سيرو

* فاز فالنسيا مرة واحدة فقط في 8 مباريات لعبها في ضيافة فرق إيطالية في دوري الأبطال (تعادل 2 خسر 5).

* هذا أول لقاء بين فريقي أتالانتا وفالنسيا في أي منافسة.