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دوري أبطال أوروبا

ماني يغيب عن بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان

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لن يتمكن السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني من خوض المواجهة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

ولا يزال ماني في طور التعافي من إصابة تعرّض لها قبل انطلاق كأس العالم وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن ماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أتوقع عودته مع منتصف أو نهاية شهر فبراير، الأمور تبدو جيدة ولم يعد يشعر بألم، بكل تأكيد سيغيب عن المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان".

ويعد غياب ماني ضربة موجعة للفريق البافاري الذي لا يمتلك الكثير من الحلول الهجومية وسط عدم استقرار مستوى غنابري وسانيه.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الجاري.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ ساديو ماني
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