ماني يغيب عن بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان

ولا يزال ماني في طور التعافي من إصابة تعرّض لها قبل انطلاق كأس العالم وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وقال ناغلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن ماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أتوقع عودته مع منتصف أو نهاية شهر فبراير، الأمور تبدو جيدة ولم يعد يشعر بألم، بكل تأكيد سيغيب عن المباراة الأولى أمام باريس سان جيرمان".

ويعد غياب ماني ضربة موجعة للفريق البافاري الذي لا يمتلك الكثير من الحلول الهجومية وسط عدم استقرار مستوى غنابري وسانيه.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الجاري.