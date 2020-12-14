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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

لامبارد يعتبر أتلتيكو مدريد "أصعب منافس"

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قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الاثنين إن قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أوقعته أمام أصعب منافس حيث سيواجه أتلتيكو مدريد الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإسباني.

AFP

ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الثاني في الدوري الإسباني متساوياً في النقاط مع ريال سوسييداد المتصدر لكنه لعب 11 مباراة مقابل 13 خاضها سوسييداد.  

واحتل أتلتيكو، الذي تجرع أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بالهزيمة 2-0 أمام ريال مدريد يوم السبت في مباراة قمة، المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأبطال خلف بايرن ميونيخ
 المتصدر.  

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز "أعتقد أن معظم الناس تتفق على أن القرعة أوقعتنا أمام أصعب منافس بالنظر إلى مستوى أتليتيكو حالياً
 وخبرته الأوروبية ومركزه في الدوري الإسباني.  إنه بلا ريب واحد من أصعب المنافسين على الورق لكن يتعين علينا القيام بعملنا وأن نتحلى بالثقة في قدرتنا على الفوز عليهم".  

وقال لامبارد أيضاً إن تشيلسي صاحب المركز الخامس سيسعى لتعويض الهزيمة أمام إيفرتون 1-0 مطلع الأسبوع والتي أنهت 17 مباراة لم يذق فيها طعم الهزيمة في كل المسابقات.  

وأضاف "لم نكن في قمة مستوانا يوم السبت وخسرنا. يتعين علينا نسيان الأمر ومحاولة التعويض سريعاً".  

وعاد كريستيان بوليسيك جناح تشيلسي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، إلى التشكيلة لمواجهة ولفرهامبتون لكن لامبارد لم يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من
 العمر 22 عاما سيشارك أساسياً.  

ويملك تشيلسي 22 نقطة من 12 مباراة بينما يتأخر عنه ولفرهامبتون بخمس نقاط في المركز 13.  
 

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