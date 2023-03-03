غالتييه: "نيمار غير متاح أمام بايرن ميونيخ"

تعرّض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.

شارك في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي.

قال غالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري السبت: "بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحًا".

وتابع: "فريقنا أكثر إحكامًا. مع غياب +ني+، بدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَين. غياب نيمار ليس عابرًا. إنّه أحد أفضل الممررين في الدوري وهو غياب مؤسف لنا".

كما يغيب عن مباراة نانت البرتغالي ريناتو سانشيز المصاب في الفخذ منذ بداية شباط/فبراير، في حين أن موسم المدافع كيمبيمبي قد انتهى مسبقًا بسبب الإصابة.