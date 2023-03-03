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دوري أبطال أوروبا

غالتييه: "نيمار غير متاح أمام بايرن ميونيخ"

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أكد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، الجمعة، أنّ مهاجمه البرازيلي المصاب نيمار "لن يكون متاحًا" للمباراة أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Reuters

تعرّض نيمار لإصابة في كاحله خلال الفوز المثير على ليل 4-3 في الدوري قبل أسبوعين.

شارك في لقاء الذهاب ضد بايرن الذي خسره على ملعبه بارك دي برانس 1-0 منتصف الشهر الماضي.

قال غالتييه على هامش المباراة ضد نانت في الدوري السبت: "بالنسبة للمباراتين المقبلتين، لن يكون نيمار متاحًا".

وتابع: "فريقنا أكثر إحكامًا. مع غياب +ني+، بدلاً من وجود لاعبَي خط وسط، سيكون لدينا ثلاثة لاعبي وسط ومهاجمَين. غياب نيمار ليس عابرًا. إنّه أحد أفضل الممررين في الدوري وهو غياب مؤسف لنا".

كما يغيب عن مباراة نانت البرتغالي ريناتو سانشيز المصاب في الفخذ منذ بداية شباط/فبراير، في حين أن موسم المدافع كيمبيمبي قد انتهى مسبقًا بسبب الإصابة.

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