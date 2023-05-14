رافاييل لياو يشارك في تدريبات ميلان من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 13:16 شارك البرتغالي رافاييل لياو في تدريبات ناديه ميلان اليوم الأحد استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد الجار إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. Reuters دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان ميلان رافاييل لياو السابق الـ"يويفا": ليس هناك نية لتغيي اقرأ التالي - آخر الأحداث May 14, 2023 13:16 رافاييل لياو يشارك في تدريبات ميلان May 12, 2023 15:35 ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري الأبطال May 11, 2023 15:42 الإصابة تنهي موسم الجزائري الدولي بن ناصر May 11, 2023 00:13 ماذا قال لاوتارو مارتينيز عن مواجهة ميلان ؟ May 11, 2023 00:02 مخيتريان: "يجب علينا أن نفكّر في مباراة العودة" May 10, 2023 23:51 بيولي: ميلان قادر على العودة في الإياب May 10, 2023 23:41 إنزاغي: حلمنا الآن الوصول إلى المباراة النهائية May 10, 2023 23:19 أرقام وحقائق من مباراة ميلان وإنتر May 10, 2023 22:22 إنتر يعود بأسبقية مريحة من ميدان جاره ميلان May 10, 2023 19:38 رافاييل لياو يغيب عن مواجهة ميلان أمام إنتر