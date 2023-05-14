رافاييل لياو يشارك في تدريبات ميلان

من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 13:16 شارك البرتغالي رافاييل لياو في تدريبات ناديه ميلان اليوم الأحد استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد الجار إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.