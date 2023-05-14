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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

رافاييل لياو يشارك في تدريبات ميلان

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شارك البرتغالي رافاييل لياو في تدريبات ناديه ميلان اليوم الأحد استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد الجار إنتر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

 

 

دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان ميلان رافاييل لياو
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