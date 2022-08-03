تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل في كأس السوبر ودوري الأبطال

وكان سبق للاتحاد الدولي (فيفا) ان صادق على استخدام التقنية ذاتها خلال نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وشرح روبرتو روزيتي، مسؤول التحكيم في الاتحاد الأوروبي "سيسمح هذا النظام المبتكر لطاقم العمل في تقنية الفيديو المساعد بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، وتحسين استمرارية اللعب واتساق القرارات".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، إن "النظام الجديد سيعمل بفضل الكاميرات المتخصصة القادرة على تتبع 29 نقطة بيانات مختلفة لكل لاعب"، مضيفاً أنه "تم إجراء 188 اختبارًا منذ عام 2020".

وأكد روزيتي أن "النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية ووضعه حيز التنفيذ في كل ملاعب دوري أبطال أوروبا".

وأُطلق على التكنولوجيا "نصف آلية" (سيمي-أوتومايتد) لأن القرار النهائي في احتساب التسلل من عدمه يبقى في نهاية المطاف من صلاحية حكم الفيديو المساعد "var"، خلافاً لتكنولوجيا خط المرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.