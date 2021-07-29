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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
دوري أبطال أوروبا

تأهل أيندهوفن والنجم الأحمر وخروج سلتيك

بلغ نادي أيندهوفن الهولندي الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه على مضيفه غلطة سراي التركي (2-1) الأربعاء في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

Reuters

وكرر أيندهوفن تفوقه على منافسه التركي، بعدما تغلب عليه (5-1) في مباراة الذهاب، التي جرت في هولندا الأسبوع الفائت، ليفوز (7-2) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل النجم الأحمر الصربي لنفس الدور، بعد فوزه الكبير على ضيفه كيرات ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة. وتمكن الفريق الصربي من تعويض خسارته (1-2) أمام منافسه في لقاء الذهاب، لينال بطاقة الصعود للدور التالي، بعد فوزه (6-2) في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وظفر ميتييلاند الدنماركي ببطاقة العبور للدور القادم، بعدما تغلب على ضيفه سلتيك الإسكتلندي (2-1) بعد التمديد. وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (1-1).

وانتزع سبارتا براغ التشيكي فوزا ثمينا من ضيفه رابيد فيينا النمساوي (2-صفر)، ليصعد للدور المقبل، بعدما عوض خسارته (1-2) أمام منافسه في مباراة الذهاب.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني للدور التمهيدي الثالث أيضا، عقب فوزه على مضيفه نيفتشي باكو بطل أذربيجان (1-صفر). وكان أولمبياكوس فاز ذهاباً بنفس النتيجة.

وبلغ شيريف تيراسبول المولدوفي الدور ذاته، إثر تغلبه على ضيفه ألاشكيرت الأرميني (3-1)، بعدما سبق له الفوز (1-صفر) على منافسه ذهابا.

كما تأهل لودوغوريتس رازغراد البلغاري إلى نفس الدور، بفوزه على ضيفه مورا السلوفيني (3-1)، مستفيدا من تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وبلغ كلوج الروماني الدور ذاته بفضل فوزه على لينكولن ريد ايمبس من جبل طارق (2-صفر)، حيث سبق للفريق الروماني الفوز (2-1) على ملعب منافسه في مباراة الذهاب.

وواصل يونغ بويز السويسري مشواره في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (3-2)، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

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