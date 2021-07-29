تأهل أيندهوفن والنجم الأحمر وخروج سلتيك

وكرر أيندهوفن تفوقه على منافسه التركي، بعدما تغلب عليه (5-1) في مباراة الذهاب، التي جرت في هولندا الأسبوع الفائت، ليفوز (7-2) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتأهل النجم الأحمر الصربي لنفس الدور، بعد فوزه الكبير على ضيفه كيرات ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة. وتمكن الفريق الصربي من تعويض خسارته (1-2) أمام منافسه في لقاء الذهاب، لينال بطاقة الصعود للدور التالي، بعد فوزه (6-2) في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وظفر ميتييلاند الدنماركي ببطاقة العبور للدور القادم، بعدما تغلب على ضيفه سلتيك الإسكتلندي (2-1) بعد التمديد. وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (1-1).

وانتزع سبارتا براغ التشيكي فوزا ثمينا من ضيفه رابيد فيينا النمساوي (2-صفر)، ليصعد للدور المقبل، بعدما عوض خسارته (1-2) أمام منافسه في مباراة الذهاب.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني للدور التمهيدي الثالث أيضا، عقب فوزه على مضيفه نيفتشي باكو بطل أذربيجان (1-صفر). وكان أولمبياكوس فاز ذهاباً بنفس النتيجة.

وبلغ شيريف تيراسبول المولدوفي الدور ذاته، إثر تغلبه على ضيفه ألاشكيرت الأرميني (3-1)، بعدما سبق له الفوز (1-صفر) على منافسه ذهابا.

كما تأهل لودوغوريتس رازغراد البلغاري إلى نفس الدور، بفوزه على ضيفه مورا السلوفيني (3-1)، مستفيدا من تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وبلغ كلوج الروماني الدور ذاته بفضل فوزه على لينكولن ريد ايمبس من جبل طارق (2-صفر)، حيث سبق للفريق الروماني الفوز (2-1) على ملعب منافسه في مباراة الذهاب.

وواصل يونغ بويز السويسري مشواره في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (3-2)، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.