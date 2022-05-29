بنزيمة: فعلت كل ما بوسعي لأكون المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

ولم يسجل بنزيمة في المباراة النهائية السبت على ملعب "ستاد دو فرنس" بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدّر ترتيب هدّافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفًا، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

وقال اللاعب الدولي الفرنسي لقناة "كانال بلوس" بعد المباراة ردًا على سؤال عمّا إذا كان يفكر بالكرة الذهبية "بالطبع...الآن سأنضم الى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته".

وسينضم بنزيمة (34 عامًا) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفًا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

سجل "هاتريك" أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الانكليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليًا، بالإضافة الى هدف إيابًا ضد الـ"بلوز" وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وسيُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 تشرين الاول/أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.