لم يسجل ليونيل ميسي في آخر 11 مباراة خاضه لبرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال وفشل في التسجيل من آخر 49 محاولة تسديد له في هذه المرحلة تحديداً من المنافسة.