تفرض الأرقام نفسها سيدة للموقف قبل انطلاق المواجهة، لكنها تتلاشى مع بدء حوار الأقدام على المستطيل الأخضر.
- هذا أول لقاء بين برشلونة ومان يونايتد في دوري الأبطال منذ نهائي عام 2011 عدما فاز البلوغرانا 3-1 على ملعب ويمبلي.
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لم يخسر مان يونايتد على أرضه أمام برشلونة في المنافسات الأوروبية (فاز 2 تعادل 2) – آخر استضافة كانت في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2007/2008 (1-0 لمصلحة يونايتد).
- هذه هي المشاركة رقم 17 لبرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال، حصيلة قياسية بالتساوي مع بايرن ميونيخ – كما أنه وصوله الـ12 على التوالي وهي سلسلة قياسية في المنافسة.
- فاز مان يونايتد مرتين فقط في آخر 11 مباراة إقصائية لعبها في دوري الأبطال (تعادل 3 خسر 6).
- تأهل برشلونة من 79% من لقاءاته الاقصائية في دوري الأبطال التي خاض مباراة الذهاب فيها خارج أرضه (23\29)، مقارنة بـ33% عندما خاض مباراة الذهاب على أرضه (4\12).
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منذ إقصاء تشيلسي لبرشلونة من نصف نهائي 2011/2012، تم إقصاء الفرق الإنكليزية 10 مرات في آخر 11 لقاءات إقصائية لها أمام فرق إسبانية.
- سجل مهاجم مان يونايتد روميلو لوكاكو من تسديدتيه أمام باريس في فوز فريقه 3-1 في دور الـ16، بعد فشله في التسجيل من 8 محاولات تسديد سابقة.
- سجل نجم برشلونة 22 هدفاً في 30 مباراة لعبها أمام فرق إنكليزية في دوري الأبطال، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المنافسة.
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لم يسجل ليونيل ميسي في آخر 11 مباراة خاضه لبرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال وفشل في التسجيل من آخر 49 محاولة تسديد له في هذه المرحلة تحديداً من المنافسة.
- خسر مان يونايتد مرتين على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم - خسر 3 مرات على أرضه خلال موسم واحد مرة واحدة فقط من قبل، في 1996/1997 – كان مدربه الحالي أولي غونار سولسكاير لاعباً في جميع تلك الهزائم الثلاث.