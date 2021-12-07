برشلونة أمام خطر الخروج ومنازلات مفتوحة على التأهل

وينحصر الصراع في المجموعة الثامنة على الصدارة بين تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي اللذين يواجهان زينيت الروسي ومالمو السويدي توالياً.

برشلونة يقارع بايرن

بعد بدايته الكارثية في دوري الأبطال هذا الموسم إثر خسارته بثلاثية نظيفة امام بايرن ثمّ أمام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها، يبحث برشلونة وصيف متصدر المجموعة الخامسة مع 7 نقاط عن مكان "طبيعي" له في الدور الثاني، لكنّه سيتعيّن عليها تجاوز عقبة العملاق البافاري المتصدر بـ 15 نقطة والذي حسم مسبقًا تأهله والصدارة.

تبدو المهمة كبيرة أمام مدرب برشلونة الجديد تشافي، في ظل معاناة النادي هذا الموسم وآخرها الخسارة امام ريال بيتيس صفر-1 في الدوري الاسباني السبت، حيث سيواجه فريقاً منتشياً بفوزه على وصيفه بوروسيا دورتموند 3-2 في "بوندسليغا" السبت، فضلاً عن تألقه أوروبيا بتسجيله 19 هدفًا وتلقيه ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات.

ويعوّل برشلونة على لاعبين أمثال الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي شارك كبديل في المباراة الأخيرة لفريقه، وسيواجه الأخير مواطنه كينغسلي كومان نجم النادي البافاري والذي سجّل هدفًا في المواجهة الاخيرة لفريقه أمام دورتموند.

سيكفي برشلونة التعادل في حال خسارة أو تعادل بنفيكا الثالث بـ 5 نقاط أمام دينامو كييف الأوكراني متذيّل ترتيب المجموعة (نقطة واحدة) في المواجهة الاخرى.

منازلة أتالانتا وفياريال

تتجه الأنظار في المجموعة السادسة إلى المواجهة الحاسمة بين أتالانتا الإيطالي الثالث مع ست نقاط وضيفه فياريال الإسباني الثاني (سبع نقاط)، حيث إنّ الفائز من هذه المواجهة سيرافق مانشستر يونايتد الانكليزي المتصدر بـ 10 نقاط الى الدور المقبل.

وكان يونايتد حسم تأهله في الجولة السابقة عقب فوزه على فريق "الغواصة الصفراء" 2-صفر.

انتهت مباراة الذهاب بين فياريال وأتالانتا بالتعادل 2-2، وفيما يملك الأوّل نقطة أكثر من الفريق الايطالي، لكنّ الاخير لم يخسر على أرضه في بيرغامو منذ بداية المسابقة هذا الموسم.

من جهة أخرى، يتطلع "الشياطين الحمر" تحت قيادة مدربهم الالماني الجديد رالف رانغنيك إلى الثأر من الخسارة المفاجئة التي تعرّضوا لها أمام يونغ بويز السويسري (رابع، أربع نقاط) ذهابًا بنتيجة 1-2.

ويعوّل الفريق السويسري على خسارة أتالانتا من أجل التأهل الى الدوري الاوروبي "يوربا ليغ" في حال فوزه على يونايتد بحلوله ثالثًا في المجموعة.

معركة مفتوحة

في المجموعة السابعة، يتطلع ليل بطل فرنسا والمتصدر مع 8 نقاط الى عدم التفريط بفرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية حيث يحتاج إلى نقطة من مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ الألماني الرابع (5 نقاط).

وسيجد ليل في حال خسر أمام فولفسبورغ نفسه متأخراً خلف النادي الالماني بسبب فارق الأهداف الذي لا يصب في مصلحته، كما سيخسر أيضاً فرصة احتلال أحد المركزين الاولين في المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين سالزبورغ النمساوي الثاني (7 نقاط) وإشبيلية الإسباني الثالث (6 نقاط).

ويدرك ليل أنّه قادر على حسم التأهل والصدارة في آن معاً في حال نجح في الفوز على مضيفه، بعدما خطف المركز الأوّل عقب فوزه في الجولة الماضية على سالزبورغ 1-صفر.

وعوّض فريق المدرب جوسلان غورفينيك بدايته المتعثرة أوروبياً والتي شهدت تعادله مرتين وخسارته مرة.

وتشهد هذه المجموعة صراعًا مشرعاً على كل الاحتمالات، حيث يبلغ الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير ثلاث نقاط فقط، وبالتالي تملك جميع الأندية فرصة التأهل، إذ إنّ الفائز في المواجهة الاخرى بين سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم بدوره بطاقة العبور إلى الدور السادس عشر.



صراع الصدارة

في المجموعة الثامنة، حسم تشيلسي المتصدر مع 12 نقطة ووصيفه يوفنتوس بنفس عدد النقاط تأهلهما الى الادوار الاقصائية، لكنّ المعركة تبقى قائمة على صدارة المجموعة.

وفيما يملك فريق "السيدة العجوز" أفضلية الأرض خلال مواجهته أمام مالمو السويدي المتواضع (المركز الرابع، نقطة واحدة)، على النادي اللندني أن يواجه اختبار الطقس الحاد امام زينيت وسط حرارة تلامس العشر درجات تحت الصفر.

